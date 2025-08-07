Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες η αποκάλυψη υπόθεσης που φέρνει στο φως τις σκοτεινές πλευρές της βιομηχανίας παρένθετης μητρότητας. Στην εύπορη περιοχή της Αρκάντια, στην Καλιφόρνια, οι αρχές εντόπισαν 22 παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών μέσα σε πολυτελή έπαυλη, υπό τη φροντίδα νταντάδων και χωρίς σαφή στοιχεία γονικής μέριμνας.

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν δίμηνο βρέφος διακομίστηκε στο νοσοκομείο με τραύματα που παραπέμπουν σε κακοποίηση. Οι αστυνομικές αρχές βρήκαν αρχικά 16 παιδιά στην έπαυλη και άλλα 6 σε διαφορετικές τοποθεσίες, όλα δηλωμένα ως παιδιά ενός ζευγαριού κινεζικής καταγωγής: της Σίλβια Ζανγκ και του Γκουοτζουν Σουάν.

Παρότι το ζευγάρι παρουσίασε πιστοποιητικά γέννησης στο όνομά του, οι τοποθεσίες γέννησης, οι ημερομηνίες και η ηλικία των παιδιών δημιούργησαν ερωτήματα. Όπως προέκυψε, οι γεννήσεις είχαν οργανωθεί από την εταιρεία Mark Surrogacy, η οποία εδρεύει στην ίδια έπαυλη και διαχειριζόταν προγράμματα παρένθετης μητρότητας.

Ερωτήματα για το δίκτυο και τα κίνητρα

Η Ζανγκ, διαχειρίστρια της εταιρείας, δήλωσε ότι επιθυμούσε να δημιουργήσει «μια μεγάλη οικογένεια» και πως προσέφερε στα παιδιά της φροντίδα με αγάπη. Ωστόσο, πρώην παρένθετες μητέρες που συνεργάστηκαν με την Mark Surrogacy κατέθεσαν πως εξαπατήθηκαν, καθώς είχαν πεισθεί ότι βοηθούσαν άτεκνα ζευγάρια.

Μία εξ αυτών, η Βάνιτι ΜακΓκόβερεν, κατήγγειλε πως στρατολογήθηκε μέσω Facebook και πληροφορήθηκε μόνο εκ των υστέρων ότι η Ζανγκ διαχειριζόταν την ίδια την εταιρεία που την προσέλαβε, ενώ είχε ήδη πολλά παιδιά υπό την ευθύνη της.

Το FBI διερευνά πλέον αν τα παιδιά προορίζονταν για παράνομη υιοθεσία ή άλλες επιχειρηματικές χρήσεις. Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο βάρος λόγω της έλλειψης ρυθμιστικού πλαισίου γύρω από την εμπορική παρένθετη μητρότητα στις ΗΠΑ, η οποία επιτρέπεται και σε αλλοδαπούς πολίτες, χωρίς αυστηρή εποπτεία.

Επιχειρηματικό δίκτυο και αδιαφάνεια

Η Ζανγκ και ο Σουάν φέρεται να είχαν δημιουργήσει επίσης εταιρεία real estate, μέσω της οποίας απέκτησαν πάνω από 100 ακίνητα, χρησιμοποιώντας την ίδια έπαυλη ως επιχειρηματική έδρα. Πρώην εργαζόμενοι κατήγγειλαν αυστηρή παρακολούθηση μέσω καμερών, ενώ οι αρχές κατέσχεσαν βίντεο με σκηνές κακομεταχείρισης παιδιών από προσωπικό.

Παρότι το ζευγάρι συνελήφθη, αφέθηκε προσωρινά ελεύθερο εν αναμονή περαιτέρω ερευνών. Τα παιδιά έχουν τεθεί υπό την επιμέλεια των κοινωνικών υπηρεσιών και αρκετές από τις παρένθετες μητέρες αναζητούν νομική στήριξη.

Η υπόθεση φέρνει στην επιφάνεια τα θεσμικά κενά που επιτρέπουν στις ΗΠΑ την εμπορική λειτουργία της παρένθετης μητρότητας χωρίς επαρκή έλεγχο. Σύμφωνα με έρευνες, περίπου το 41% των αλλοδαπών πελατών εταιρειών παρένθετης μητρότητας την περίοδο 2014–2020 ήταν Κινέζοι υπήκοοι. Οι εταιρείες συχνά διαφημίζουν την απόκτηση αμερικανικής υπηκοότητας για τα βρέφη ως σημαντικό πλεονέκτημα.

