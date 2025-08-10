Η OpenAI παρουσίασε το ChatGPT-5, τη νεότερη και πιο εξελιγμένη έκδοση του δημοφιλούς chatbot, με στόχο πιο αποδοτική και φυσική επικοινωνία με τους χρήστες και σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές.

Αυτόματη επιλογή εργαλείων

Το GPT-5 ενσωματώνει σύστημα «δρομολόγησης σε πραγματικό χρόνο» που επιλέγει αυτόματα το κατάλληλο μοντέλο για κάθε εργασία, χωρίς ο χρήστης να χρειάζεται να το κάνει χειροκίνητα, όπως συνέβαινε σε προηγούμενες εκδόσεις.

Νέες προκαθορισμένες «προσωπικότητες»

Οι χρήστες μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα σε τέσσερις στιλιστικές εκδοχές επικοινωνίας:

Cynic (κυνικός)

Robot (ουδέτερο και αποδοτικό)

Listener (υπομονετικός ακροατής)

Nerd (τεχνολογικά εστιασμένος)

Η επιλογή αλλάζει τον τόνο και το ύφος των απαντήσεων, προσαρμόζοντάς τις στο εκάστοτε πλαίσιο.

Μείωση λαθών («ψευδαισθήσεων»)

Η OpenAI αναφέρει ότι το GPT-5 είναι 45% λιγότερο πιθανό να παρουσιάσει λάθη σε αναζητήσεις μέσω διαδικτύου σε σχέση με το GPT-4o, ενώ χωρίς χρήση διαδικτύου η πιθανότητα σφάλματος μειώνεται κατά 80% σε σχέση με το μοντέλο o3. Ωστόσο, το περιθώριο λάθους παραμένει σε περίπου 10% σε συνηθισμένες εργασίες.

Βελτιωμένη γραφή και δημιουργικότητα

Η νέα έκδοση παράγει πιο εκφραστικά, ρέοντα και συγκινητικά κείμενα, όπως λογοτεχνικά κείμενα ή λόγους, με βελτιωμένο ρυθμό και δομή σε σχέση με προηγούμενες γενιές.

Αναβαθμισμένες δυνατότητες προγραμματισμού

Το GPT-5 μπορεί να δημιουργεί ιστοσελίδες, εφαρμογές και παιχνίδια με μία μόνο εντολή, προσφέροντας πιο απλοποιημένη εμπειρία κωδικοποίησης.

Σύνδεση με εργαλεία παραγωγικότητας

Υποστηρίζει διασύνδεση με Gmail και Google Calendar για διαχείριση προγράμματος, υπενθυμίσεις και απαντήσεις σε email — δυνατότητα που αρχικά διατίθεται στους συνδρομητές της επί πληρωμή έκδοσης.

Βελτίωση στις ιατρικές απαντήσεις

Σύμφωνα με την OpenAI, το GPT-5 πέτυχε την υψηλότερη μέχρι σήμερα βαθμολογία της εταιρείας στο τεστ HealthBench, παρέχοντας πιο ακριβείς και προσανατολισμένες απαντήσεις σε θέματα υγείας. Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι το εργαλείο δεν υποκαθιστά επαγγελματία υγείας.

naftemporiki.gr