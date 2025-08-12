Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται, κατά την αυριανή τηλεφωνική τους επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να επιδιώξουν τη συμμετοχή τους στις επικείμενες συζητήσεις του με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Καθώς η ώρα της συνάντησης των προέδρων ΗΠΑ- Ρωσίας στην Αλάσκα (την Παρασκευή) πλησιάζει, οι Ευρωπαίοι υπουργοί Εξωτερικών βρίσκονται σε έναν «πυρετό» έκτακτων μεταξύ τους συνομιλιών για να συζητήσουν τα επόμενα βήματά τους, καθώς η Ευρώπη φοβάται ότι η Ουκρανία θα αποκλειστεί και θα αναγκαστεί να κάνει απαράδεκτους εδαφικούς συμβιβασμούς για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Ο Τραμπ πάντως – και καθώς το Κρεμλίνο ήδη μιλά για «προβοκάτσιες» που έχουν σκοπό να σαμποτάρουν ή και να εμποδίσουν τις συνομιλίες μεταξύ των δύο προέδρων – έχει ξεκαθαρίσει ότι το βασικό concept των συνομιλιών θα είναι να πείσει τον Ρώσο πρόεδρο ότι «πρέπει να τελειώσεις αυτό τον πόλεμο, πρέπει να τον σταματήσεις», ενώ έχει κάνει σαφές πως θα υπάρξει «ανταλλαγή εδαφών». Και αυτό είναι που προβληματίζει τόσο τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολόντιμιρ Ζελένσκι, όσο και τους Ευρωπαίους ηγέτες, τους οποίους ο Τραμπ υποσχέθηκε ότι θα ενημερώσει, σε περίπτωση που ο Πούτιν προτείνει «μια δίκαιη συμφωνία».

Και όσο οι Ευρωπαίοι ηγέτες φοβούνται ότι θα μετατραπούν σε… υποσημείωση των συνομιλιών και ότι θα υποχρεωθούν να «καταπιούν» όρους απαράδεκτους για την ΕΕ σε μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία, παραμένει ασαφές το τι θα μπορούσε να είναι αυτή η «ανταλλαγή εδαφών» για την οποία μιλά ο Τραμπ. Ναι, ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι θα προσπαθήσει να πάρει πίσω καταληφθέντα εδάφη της Ουκρανίας από τη Ρωσία, όμως τι είναι αυτό που θα μπορούσε να δώσει; Ιδιαίτερα με τον Ζελένσκι να τον αποφεύγει… ευγενικά, λέγοντάς του ότι χρειάζεται αλλαγή του ουκρανικού συντάγματος υπονοώντας και μέχρι και ενδεχόμενο δημοψήφισμα για να μπορέσει να εγκρίνει ανταλλαγή εδαφών, εξοργίζοντας τον Τραμπ: «Δηλαδή έχει έγκριση να πάει σε πόλεμο και να σκοτώσει τους πάντες, αλλά χρειάζεται έγκριση για να κάνει μια ανταλλαγή εδαφών;» αναρωτιέται ο Αμερικανός πρόεδρος ενοχλημένος από τη στάση του Ουκρανού ομολόγου του.

Το σχέδιο Τραμπ θέλει στη διάρκεια της συνάντησής τους, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν να προτείνει τους όρους του για τον τερματισμό του πολέμου. Η αμερικανική πλευρά γνωρίζει από «διαρροές» του Κρεμλίνου ότι αυτό που θα ζητήσει η ρωσική, θα είναι να διατηρηθούν εδαφικές κατακτήσεις της και ενδεχομένως η αλλαγή του νομικού status quo για συγκεκριμένες περιοχές (για παράδειγμα η αναγνώριση της Κριμαίας ως de facto ρωσική). Εάν τεθούν οι βάσεις για συμφωνία, ο πρόεδρος Τραμπ θα καλέσει στο τηλέφωνο «από σεβασμό» πρώτα τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολόντιμιρ Ζελένσκι -ενδεχομένως και για να κλείσει μια συνάντηση με τον Πούτιν, ή με τον ίδιο για να μεταφέρει τα αιτήματα της ρωσικής πλευράς, κάτι που θεωρείται πιθανότερο- και έπειτα τους Ευρωπαίους ηγέτες για να τους ενημερώσει.

Σε ό,τι αφορά την ΕΕ τώρα, καθώς οι φωνές από τους Ευρωπαίους ηγέτες να μην εξαιρεθούν από τη σύνοδο Τραμπ- Πούτιν στην Αλάσκα πληθαίνουν, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ αποκάλυψε την αμερικανική υπόσχεση ότι ο Τραμπ θα συμβουλευθεί τους Ευρωπαίους πριν από τη συνάντηση.

Προφανώς και γι’ αυτό το Βερολίνο έχει αναλάβει τον συντονισμό όλων των πλευρών ώστε να διεξαχθεί τηλεφωνική συνομιλία, αύριο Τετάρτη, μεταξύ μιας ομάδας Ευρωπαίων ηγετών, του Ουκρανού προέδρου Βολόντιμιρ Ζελένσκι και του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, ώστε όλες οι πλευρές να συντονιστούν πριν από τη συνάντηση της Αλάσκα. Στο τηλεφώνημα αναμένεται να συμμετάσχουν οι πρόεδροι της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας και της Φινλανδίας, εκπρόσωποι του Ηνωμένου Βασιλείου, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

protothema.gr