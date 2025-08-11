Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προκάλεσε εντύπωση κατά τη διάρκεια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξης Τύπου τη Δευτέρα, όταν, αναφερόμενος στη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Παρασκευή στην Αλάσκα με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ότι «θα πάει στη Ρωσία».

Σε ερώτημα που του τέθηκε για τη συνάντηση την προσεχή Παρασκευή στην Αλάσκα με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, εμφανίστηκε να μην γνωρίζει πού ακριβώς θα πάει.

«Θα δω τον Πούτιν. Θα πάω στη Ρωσία την Παρασκευή», είπε και πρόσθεσε ότι εκεί είναι μάλλον καλύτερα από την αμερικανική πρωτεύουσα: «Δεν μου αρέσει να βρίσκομαι εδώ και να μιλάω για το πόσο επικίνδυνη, βρώμικη και αηδιαστική είναι. Αυτή η κάποτε όμορφη πρωτεύουσα έχει καλυφθεί με γκράφιτι».

Trump: "It's embarrassing for me to be up here. I'm gonna see Putin. I'm going to Russia on Friday." pic.twitter.com/ODiE44iXWM — Aaron Rupar (@atrupar) August 11, 2025

Η Αλάσκα υπήρξε ρωσική κτήση έως το 1867, όταν πουλήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που σχολιάστηκε εκτενώς μετά την τοποθέτηση του Αμερικανού Προέδρου.

protothema.gr