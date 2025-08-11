Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε στην επικείμενη συνάντησή του με τον Ουκρανό Πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η οποία είναι προγραμματισμένη για τον Δεκαπενταύγουστο στην Αλάσκα, αν και στις δηλώσεις του είπε ότι θα ταξιδέψει «στη Ρωσία».

Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων που έκανε για την κατάσταση στην Ουάσινγκτον, ο Τραμπ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους και για την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, την οποία χαρακτήρισε «προκαταρκτική». Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι θα καταλάβει «άμεσα» αν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία με τον Πούτιν και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα τους φέρει «σε ένα δωμάτιο με τον Ζελένσκι» για να «λυθεί» το ζήτημα της Ουκρανίας.

Σχολιάζοντας την περίπτωση παρουσίας του Ουκρανού προέδρου στο ραντεβού της Παρασκευής, είπε πως είναι πιθανή, αν και ο ίδιος εξέφρασε αμφιβολίες για το αν η παρουσία του θα φέρει ουσιαστικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, ο Τραμπ ανέφερε ότι «δεν ήταν μέρος της διαδικασίας» μέχρι στιγμής, προσθέτοντας ότι ο Ζελένσκι έχει συμμετάσχει σε πολλές συναντήσεις τα τελευταία 3,5 χρόνια, χωρίς σημαντικά αποτελέσματα. «Μπορεί να πάει, αλλά έχει πάει σε πολλές συναντήσεις. Έχει περάσει τρία και μισό χρόνια χωρίς να γίνει κάτι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Trump: I am going in to speak to Vladimir Putin and I will be telling him you have to end this

war. You have to end it. And he wasn't going to mess with me. pic.twitter.com/jchhmqrAQd — Acyn (@Acyn) August 11, 2025

Αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον Πούτιν, ο Τραμπ τόνισε ότι θα γνωρίζει αμέσως αν είναι δυνατή η επίτευξη συμφωνίας. «Θα έχουμε μια συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και, πιθανότατα στα πρώτα δύο λεπτά, θα ξέρω ακριβώς αν μπορεί να γίνει συμφωνία», είπε με αυτοπεποίθηση ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το πώς ακριβώς θα γνωρίζει αν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία, ο Τραμπ απάντησε: «Επειδή αυτό είναι αυτό που κάνω. Κάνω συμφωνίες».

«Θα μιλήσω με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Θα του πω: “Πρέπει να σταματήσεις αυτόν τον πόλεμο. Πρέπει να τον σταματήσεις”. Και δεν θα μπλέξει μαζί μου» είπε και συνέχισε: «Αυτή θα είναι ουσιαστικά μια συνάντηση για να συμπληρωθούν τα κενά». Παράλληλα, ανέφερε πως ο Ρώσος πρόεδρος ήταν αυτός που «τον προσκάλεσε να συμμετάσχει» σε μια πιθανή επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία. «Πιστεύω ότι θέλει να την τερματίσει».

Αργότερα, ο Τραμπ πρόσθεσε ότι θεωρεί αναγκαία μια συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του Ζελένσκι. «Στο τέλος, θα βάλω και τους δύο σε ένα δωμάτιο. Θα είμαι εκεί, ή δεν θα είμαι εκεί, και πιστεύω ότι θα λυθεί», δήλωσε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμπλακεί προσωπικά στην προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας.

Για τις αντιδράσεις του Ζελένσκι σε μια πιθανή παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία, ο Τραμπ είπε: «Συμφωνώ με τον Ζελένσκι. Αλλά διαφωνώ με αυτό που έκανε. Διαφωνώ βαθιά. Αυτός ο πόλεμος δεν έπρεπε να είχε συμβεί. Δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί. Με ανησύχησε λίγο αυτό που είπε ο Ζελένσκι: “Πρέπει να λάβω έγκριση σύμφωνα με το Σύνταγμα”. Δεν χρειαζόταν έγκριση για να κηρύξει πόλεμο και να σκοτώσει κόσμο, αλλά χρειάζεται έγκριση για να ανταλλάξει εδάφη. Γιατί θα γίνουν κάποιες ανταλλαγές εδαφών».

Trump: “I was a little bothered by the fact that Zelensky was saying, ‘I have to get constitutional approval.’ I mean, he's got approval to go into war, kill everybody, but he needs approval to do a land swap because there'll be some land swapping going on. I know that through… pic.twitter.com/eJ5LNucH82 August 11, 2025

Παρά τις φιλόδοξες δηλώσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε να μειώνει τις προσδοκίες του για την επερχόμενη συνάντηση. «Περιμένω να έχω μια συνάντηση με τον Πούτιν που πιστεύω ότι θα είναι καλή, αλλά ίσως να είναι και κακή», πρόσθεσε.

Ακόμη, παραδέχτηκε ότι μετά από τη συνάντηση αυτή, μπορεί να αποσυρθεί από τις διπλωματικές προσπάθειες για την επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία. Όπως είπε, σκοπεύει να «πάει και να μάθει τους όρους» μιας πιθανής λύσης. «Μπορεί να πάω και να πω καλή τύχη, και αυτό θα είναι το τέλος. Μπορώ να πω ότι δεν θα επιλυθεί».

Η συνάντηση αυτή μεταξύ των δύο ηγετών έρχεται σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, με τις διεθνείς σχέσεις και την κατάσταση στην Ουκρανία να παραμένουν τεταμένες. Ο Τραμπ φαίνεται να επιδιώκει να διαδραματίσει ρόλο στην εξεύρεση μιας ειρηνικής λύσης, ενώ παραμένει επιφυλακτικός για το τι μπορεί να προκύψει από τη συνάντηση.

protothema.gr