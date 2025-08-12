Ένας μεγάλος μετεωρίτης φώτισε το βράδυ της Κυριακής τον ουρανό της πολιτείας Βικτόρια στην Αυστραλία, προκαλώντας εκκωφαντικό κρότο και αναστάτωση σε κατοίκους που δήλωσαν ότι ένιωσαν τη γη να τρέμει.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν μια «πύρινη σφαίρα» να περνά χαμηλά πάνω από τα σπίτια τους. Η Σάσκια Ρόις-Σμιτ από το Φράιερσταουν περιέγραψε ότι η καμένη επιφάνεια του μετεωρίτη έμοιαζε με «ηφαιστειακό βράχο που έγινε πορτοκαλί», ενώ λίγο αργότερα ακούστηκε μια ισχυρή έκρηξη που έμοιαζε με πρόσκρουση. «Το σπίτι μου και η γη σείστηκαν», είπε.

Ο Τέρενς Ντέιλ από το Έιλντον στην κεντρική Βικτόρια δήλωσε ότι το είδε στις 19:35 τοπική ώρα και έμεινε άφωνος από το φαινόμενο.

Ο αστροφυσικός Τζόντι Χόρνερ, καθηγητής Αστρονομίας στο Πανεπιστήμιο του Νότιου Κουίνσλαντ, επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για μετεωρίτη με ιδιαίτερα υψηλή φωτεινότητα, που κατατάσσεται στην κατηγορία «πύρινη σφαίρα». Όπως είπε, δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη θραύσματα, κάτι που είναι ούτως ή άλλως δύσκολο χωρίς ειδικό εξοπλισμό και δεδομένα από πολλαπλές γωνίες παρατήρησης.

☄️ #Meteor burns across Australian night sky



A meteor was seen streaking through the night sky in #Victoria, Australia on 10 August. Amateur astronomers captured footage of the moment on CCTV and dashboard cameras. pic.twitter.com/J8rjTihO6C — News.Az (@news_az) August 11, 2025

Ο Χόρνερ πρόσθεσε ότι στην Αυστραλία παρατηρούνται πτώσεις μετεωριτών πέντε έως δέκα φορές τον χρόνο.

