Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η πολυαναμενόμενη συνάντηση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 22:30 ώρα Κύπρου (11:30 τοπική ώρα Αλάσκας).

Σύμφωνα με τον σύμβουλο του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν αρχικά κατ’ ιδίαν, με την παρουσία μόνο διερμηνέων, για να συζητήσουν «ευαίσθητα ζητήματα». Κεντρικό θέμα της ατζέντας θα είναι η κρίση στην Ουκρανία, ενώ θα τεθούν και ζητήματα εμπορίου και οικονομικών σχέσεων. Ο Ουσάκοφ σημείωσε ότι η συζήτηση θα βασιστεί και σε όσα είχαν τεθεί στη συνάντηση του Κρεμλίνου στις 6 Αυγούστου, παρουσία του συμβούλου του Αμερικανού Προέδρου, Στίβεν Γούιτκοφ.

Μετά το τετ α τετ, θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών. Στη συνέχεια, προβλέπεται συνάντηση διευρυμένων αντιπροσωπειών υπό τη μορφή «πρωινού εργασίας», με τη σύνθεση να είναι 5+5 μέλη από κάθε πλευρά, ενώ ειδικές ομάδες θα βρίσκονται σε κοντινή απόσταση.

Ο Ουσάκοφ χαρακτήρισε «συμβολική» την επιλογή της τοποθεσίας, καθώς βρίσκεται κοντά στον τόπο ταφής εννέα Σοβιετικών πιλότων, δύο οπλιτών και δύο αμάχων που πέθαναν το 1942-1945 μεταφέροντας αεροσκάφη από τις ΗΠΑ προς την ΕΣΣΔ στο πλαίσιο του προγράμματος Lend-Lease.

Στη ρωσική αντιπροσωπεία θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής του κρατικού επενδυτικού ταμείου RDIF, Κιρίλ Ντμίτριεφ, ο υπουργός Άμυνας, Αντρέι Μπελοούσοφ, και ο υπουργός Οικονομικών, Άντον Σιλουάνοφ.

