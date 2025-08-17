Ολοκληρώθηκε την Κυριακή η τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πολωνός Υπουργός Εξωτερικών, σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίασης, υπογράμμισε τον κοινό ευρωπαϊκό παρονομαστή: «Για να επέλθει ειρήνη, η πίεση πρέπει να ασκηθεί στον επιτιθέμενο και όχι στο θύμα».

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε επίσης στη συζήτηση, η οποία πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Γαλλίας. Οι ηγέτες ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της πρόσφατης συνάντησης του Προέδρου Τραμπ με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ αντάλλαξαν απόψεις ενόψει της αυριανής συνάντησης Ζελένσκι – Τραμπ στον Λευκό Οίκο, όπου θα συμμετάσχουν και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.

Η Ελλάδα επανέλαβε τη σταθερή της θέση υπέρ της άμεσης εκεχειρίας, της ανάγκης για εγγυήσεις ασφαλείας με συμμετοχή των ΗΠΑ, καθώς και του σεβασμού στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, με την επισήμανση ότι τις αποφάσεις για θέματα κυριαρχίας μπορεί να τις λάβει μόνο το Κίεβο.

Στο τραπέζι των Βρυξελλών τέθηκαν οι βασικές γραμμές της κοινής ευρωπαϊκής στάσης, που θα παρουσιαστούν τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο παρουσία Ζελένσκι και Τραμπ.

Στην Ουάσιγκτον αναμένεται να μεταβούν κορυφαίοι Ευρωπαίοι ηγέτες και θεσμικοί εκπρόσωποι: η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Γερμανός Καγκελάριος, οι Πρόεδροι της Γαλλίας και της Φινλανδίας, οι Πρωθυπουργοί της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ.

Οι ευρωπαϊκές κόκκινες γραμμές

Η φιλοδοξία του Ντόναλντ Τραμπ να κινηθεί γρήγορα προς μια ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου αντιμετωπίζεται με επιφυλάξεις από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, που επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξουν παραχωρήσεις σε βάρος της Ουκρανίας ή της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Οι ηγέτες της Ε.Ε. χαράσσουν τρεις ανυποχώρητες γραμμές:

Εγγυήσεις ασφάλειας: Η Ευρώπη ζητά δεσμευτικές και ισχυρές εγγυήσεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας, αλλά και για τη θωράκιση των ίδιων των ευρωπαϊκών συμφερόντων. Ήδη, με δηλώσεις τους, χαιρετίζουν την προθυμία του προέδρου Τραμπ να συμβάλει σε ένα καθεστώς εγγυήσεων ασφαλείας «τύπου Άρθρου 5», μέσω ενός «Συνασπισμού των Προθύμων» στον οποίο θα συμμετάσχει και η Ε.Ε.

Εδαφικά ζητήματα: Η Ευρώπη τονίζει πως οποιαδήποτε συζήτηση για εδαφικές αλλαγές πρέπει να στηρίζεται στη νομιμότητα, στο διεθνές δίκαιο και στην αρχή της μη παραβίασης της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας.

Συνεχής υποστήριξη της Ουκρανίας: Οι ευρωπαϊκές χώρες δεσμεύονται να συνεχίσουν τη στρατιωτική, οικονομική και πολιτική στήριξη προς το Κίεβο, μέχρι να υπάρξει μια δίκαιη και βιώσιμη λύση.

Ζελένσκι: Διαμορφώνουμε κοινή γραμμή με τους Ευρωπαίους

Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη σημερινή συνάντηση στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετείχαν τα μέλη του λεγόμενου «Συνασπισμού των Προθύμων».

«Είμαι ευγνώμων σε όλους τους συμμετέχοντες του Συνασπισμού των Προθύμων για τη σημερινή συνομιλία στις Βρυξέλλες – την παραμονή της συνάντησης στην Ουάσινγκτον με τον πρόεδρο Τραμπ. Ήταν πολύ χρήσιμη. Συνεχίζουμε να συντονίζουμε τις κοινές μας θέσεις. Υπάρχει ξεκάθαρη στήριξη στην ανεξαρτησία και την κυριαρχία της Ουκρανίας. Όλοι συμφωνούν ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν διά της βίας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ακόμη ότι «όλοι υποστηρίζουν πως τα βασικά ζητήματα πρέπει να επιλυθούν με τη συμμετοχή της Ουκρανίας σε τριμερές σχήμα – Ουκρανία, ΗΠΑ και Ρώσος ηγέτης».

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε «ιστορική απόφαση» το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να συμμετάσχουν στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. «Οι εγγυήσεις ασφαλείας, ως αποτέλεσμα της κοινής μας δουλειάς, πρέπει να είναι πραγματικά πρακτικές, προσφέροντας προστασία στην ξηρά, στον αέρα και στη θάλασσα, και να αναπτυχθούν με τη συμμετοχή της Ευρώπης», ανέφερε.

Ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας τόνισε ότι συζητήθηκε και το ζήτημα της άμεσης παύσης των εχθροπραξιών. «Φυσικά, μιλήσαμε επίσης για το πώς θα σταματήσουν οι δολοφονίες το συντομότερο δυνατόν. Εργαζόμαστε πάνω σε ένα κοινό όραμα για το τι πρέπει να είναι μια ειρηνευτική συμφωνία – πραγματικά δίκαιη, γρήγορη και αποτελεσματική», έγραψε, ευχαριστώντας τους εταίρους της Ουκρανίας.

Η κρίσιμη επόμενη μέρα στην Ουάσινγκτον

Η Δευτέρα στο Λευκό Οίκο θα αποτελέσει σημείο καμπής: οι Ευρωπαίοι ηγέτες προσέρχονται με ενιαία γραμμή, επιχειρώντας να συνδυάσουν την πίεση προς τη Ρωσία με τη διατήρηση της ενότητας της Δύσης. Ο Ζελένσκι αναμένεται να ζητήσει στήριξη όχι μόνο σε επίπεδο ασφάλειας και κυρώσεων, αλλά και σε πολιτικό επίπεδο, ώστε να μην τεθεί σε αμφισβήτηση η νομιμότητά του ως ηγέτη της Ουκρανίας.

Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ, με φόντο τις πρόσφατες επαφές του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, εμφανίζεται αποφασισμένος να διαδραματίσει τον ρόλο του ειρηνοποιού, αναζητώντας μια «συμφωνία» που θα μπορούσε να φέρει άμεσα αποτελέσματα. Οι Ευρωπαίοι, όμως, δείχνουν έτοιμοι να θέσουν ξεκάθαρα ότι η ειρήνη δεν μπορεί να επιτευχθεί με πιέσεις στον αμυνόμενο, αλλά με αυξημένο κόστος για τον επιτιθέμενο.

