Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε τη Δευτέρα (18/8) τον Λευκό Οίκο για τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, μεταφέροντας μαζί του δύο ιδιαίτερα συμβολικά δώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ζελένσκι πρόσφερε στον Τραμπ ένα μπαστούνι του γκολφ, ενώ μετέφερε μια επιστολή της συζύγου του, Ολένα Ζελένσκα, προς την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ, σε μια κίνηση με έντονο διπλωματικό αλλά και προσωπικό χαρακτήρα.

Σύμφωνα με το Politico, το μπαστούνι, ήταν ένα συμβολικό δώρο, που είχε παραδοθεί στον Ζελένσκι από τον Κονσταντίν Καρταβτσέφ, έναν νεαρό λοχία ο οποίος έχασε το πόδι του στις πρώτες φάσεις της ρωσικής εισβολής σώζοντας τους συντρόφους του. Όπως εξήγησε το γραφείο του Ουκρανού προέδρου, το γκολφ αποτέλεσε μέρος της αποκατάστασης του Καρταβτσέφ, ο οποίος ηχογράφησε μήνυμα προς τον Τραμπ, ζητώντας του να βοηθήσει την Ουκρανία και να συμβάλει σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι παρέδωσε στον Τραμπ μια επιστολή της πρώτης κυρίας της Ουκρανίας προς τη Μελάνια Τραμπ, με την οποία την ευχαριστούσε για τις προσπάθειές της να πιέσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για την επιστροφή 20.000 απαχθέντων Ουκρανών παιδιών στις οικογένειές τους. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη σύζυγό σας. Επειδή έστειλε μια επιστολή που αφορούσε τα παιδιά μας και η πρώτη κυρία της Ουκρανίας της απάντησε με δική της επιστολή» δήλωσε ο Ζελένσκι καθώς παρέδιδε το γράμμα στον Τραμπ.

Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος δεν έφυγε με άδεια χέρια: Ο Τραμπ κατέγραψε βίντεο με ευχαριστίες προς τον Καρταβτσέφ και χάρισε στον Ζελένσκι ένα συμβολικό σετ κλειδιών του Λευκού Οίκου.

Η συνάντηση αυτή είχε σαφώς διαφορετικό κλίμα από την προηγούμενη του Φεβρουαρίου. Αυτή τη φορά, ο Ζελένσκι επέλεξε διαφορετική προσέγγιση. Εμφανίστηκε με ευρωπαϊκή στήριξη και ντυμένος με κοστούμι που είχε στρατιωτικές πινελιές. Καθ’ όλη τη διάρκεια των δηλώσεων προς τους δημοσιογράφους, ο Ουκρανός πρόεδρος φρόντισε να ευχαριστεί συχνά τον Τραμπ, αποφεύγοντας να τον αντικρούσει όταν εκείνος ισχυρίστηκε λανθασμένα ότι οι ΗΠΑ έχουν διαθέσει 300 δισεκατομμύρια δολάρια βοήθειας προς το Κίεβο, ενώ στην πραγματικότητα το ποσό ανέρχεται σε περίπου 115 δισεκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2022-2025, σύμφωνα με το Politico.

protothema.gr