Η Ουκρανία προτίθεται να δεσμευτεί στην αγορά αμερικανικών όπλων αξίας 100 δισ. δολαρίων, με χρηματοδότηση που θα προέλθει από την Ευρώπη, σύμφωνα με έγγραφο που επικαλείται η Financial Times.

Το σχέδιο συνδέεται με την προσπάθεια του Κιέβου να εξασφαλίσει εγγυήσεις ασφαλείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε περίπτωση που επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πρόταση εξετάζεται ως μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου που θα επιτρέψει τη σταθεροποίηση της περιοχής και θα ενισχύσει τη στρατιωτική ισχύ της Ουκρανίας.

Βάσει της πρότασης, το Κίεβο και η Ουάσινγκτον θα συνάψουν επίσης μια συμφωνία 50 δισ. δολαρίων για την παραγωγή drones με ουκρανικές εταιρείες που έχουν πρωτοπορήσει στην τεχνολογία αυτή μετά τη ρωσική εισβολή του 2022.

Το Κίεβο μοιράστηκε τις προτάσεις για νέες συμφωνίες ασφαλείας με τις ΗΠΑ – που δεν είχαν αποκαλυφθεί έως τώρα – σε λίστα με σημεία συζήτησης προς τους Ευρωπαίους συμμάχους, πριν από τη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα.

Το έγγραφο δεν αναφέρει ποια ακριβώς όπλα ζητά να προμηθευτεί η Ουκρανία, αλλά το Κίεβο έχει ξεκαθαρίσει ότι επιθυμεί τουλάχιστον δέκα συστήματα αεράμυνας Patriot αμερικανικής κατασκευής για την προστασία πόλεων και κρίσιμων υποδομών, μαζί με άλλους πυραύλους και εξοπλισμό. Δεν διευκρινίζεται, επίσης, πόσο από το σχέδιο για τα drones θα αφορά προμήθειες και πόσο επενδύσεις.

Η ουκρανική πρόταση στοχεύει να ανταποκριθεί στην επιθυμία του Τραμπ να ενισχυθεί η αμερικανική βιομηχανία. Ερωτηθείς τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο για περαιτέρω στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, ο Τραμπ δήλωσε: «Δεν δίνουμε τίποτα. Πουλάμε όπλα».

Το έγγραφο περιγράφει πώς η Ουκρανία σκοπεύει να αντιπροτείνει στις ΗΠΑ μετά την εμφάνιση του Τραμπ να ευθυγραμμίζεται με τη ρωσική θέση για τον τερματισμό του πολέμου, έπειτα από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα την περασμένη εβδομάδα.

Επαναλαμβάνει την έκκληση του Κιέβου για κατάπαυση του πυρός – την οποία αρχικά είχε στηρίξει ο Τραμπ αλλά εγκατέλειψε μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν, επιλέγοντας την αναζήτηση μιας συνολικής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς είπε στον Τραμπ τη Δευτέρα, στη δημόσια συνεδρίαση της συνάντησης με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσινγκτον, ότι η ομάδα θα ήθελε τη βοήθεια του Αμερικανού προέδρου για να εξασφαλιστεί πρώτα μια εκεχειρία πριν προχωρήσουν τα επόμενα βήματα.

«Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα υπάρξει επόμενη συνάντηση χωρίς εκεχειρία», είπε. «Ας δουλέψουμε λοιπόν σε αυτό και ας προσπαθήσουμε να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία, γιατί η αξιοπιστία των προσπαθειών που κάνουμε σήμερα εξαρτάται τουλάχιστον από μια εκεχειρία».

Στο έγγραφο αναφέρεται ότι μια «διαρκής ειρήνη δεν θα πρέπει να βασιστεί σε παραχωρήσεις και δώρα προς τον Πούτιν, αλλά σε ένα ισχυρό πλαίσιο ασφάλειας που θα αποτρέψει μελλοντική επιθετικότητα».

Το Κίεβο απορρίπτει την πρόταση του Πούτιν

Επισημαίνει επίσης ότι πρόσφατα ρεπορτάζ στα ρωσικά ΜΜΕ δείχνουν πως το Κρεμλίνο δεν παίρνει στα σοβαρά μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία και έχει χαμηλή εκτίμηση για την ηγεσία του Τραμπ, επικαλούμενο προσβλητικά σχόλια του προβεβλημένου παρουσιαστή Βλαντιμίρ Σολοβιόφ για τον Αμερικανό πρόεδρο.

Σε ένα από αυτά, τον ειρωνεύεται για τις «απειλές» του προς τη Ρωσία, λέγοντας ότι η Μόσχα θα μπορούσε «να καταστρέψει τις ΗΠΑ με πυρηνικά όπλα».

Σύμφωνα με το έγγραφο, η Ουκρανία δεν θα αποδεχθεί καμία συμφωνία που θα περιλαμβάνει εδαφικές παραχωρήσεις στη Ρωσία και επιμένει ότι η εκεχειρία είναι το πρώτο βήμα προς μια πλήρη ειρηνευτική συμφωνία.

Απορρίπτει επίσης την πρόταση που έκανε ο Πούτιν στον Τραμπ στην Αλάσκα να παγώσει η υπόλοιπη γραμμή μετώπου αν η Ουκρανία αποσύρει τα στρατεύματά της από τα τμήματα του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ που βρίσκονται υπό μερική κατοχή. Μια τέτοια κίνηση, αναφέρει, θα δημιουργούσε «ορμητήριο για μια νέα και ταχεία προέλαση των ρωσικών δυνάμεων προς την πόλη Ντνίπρο» και θα επέτρεπε στον Πούτιν «να πετύχει τους στόχους της επιθετικότητας με άλλους τρόπους».

Η ουκρανική πλευρά πιστεύει ότι η προσπάθεια της Ρωσίας να λύσει τα εδαφικά ζητήματα πριν από τις συνομιλίες για μια διαρκή ειρήνη θα δημιουργούσε τετελεσμένα στο έδαφος χωρίς να διασφαλίζει την μελλοντική ασφάλεια του Κιέβου.

Το έγγραφο τονίζει επίσης ότι η Ουκρανία πρέπει να λάβει πλήρη αποζημίωση από τη Ρωσία για τις πολεμικές καταστροφές, η οποία θα μπορούσε να καλυφθεί από τα 300 δισ. δολάρια σε ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν παγώσει σε δυτικές χώρες. Οποιαδήποτε χαλάρωση των κυρώσεων, προσθέτει, θα πρέπει να δοθεί μόνο εφόσον η Ρωσία συμμορφωθεί με τη μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία και «παίξει δίκαια».

