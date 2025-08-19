Ο Λευκός Οίκος βρέθηκε εκ νέου στο επίκεντρο πολιτικών εξελίξεων, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να φιλοξενεί τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες σε κρίσιμες συναντήσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μέσα από ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ προχώρησε σε αποτίμηση των συνομιλιών και επιβεβαίωσε ότι επικοινώνησε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκειά τους. Όπως ανέφερε, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ανάγκη τερματισμού του πολέμου και στη δημιουργία προϋποθέσεων για μελλοντική τριμερή συνάντηση με τον Ζελένσκι.

«Στο τέλος των συναντήσεων, τηλεφώνησα στον Πρόεδρο Πούτιν και άρχισα τις προετοιμασίες για μια συνάντηση, σε τοποθεσία που θα καθοριστεί, μεταξύ του Προέδρου Πούτιν και του Προέδρου Ζελένσκι», έγραψε.

«Μετά τη συνάντηση αυτή, θα πραγματοποιήσουμε μια τριμερή συνάντηση, στην οποία θα συμμετάσχουν οι δύο Πρόεδροι και εγώ», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ τόνισε ότι κατά τη διάρκεια των συνομιλιών συζητήθηκαν οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, οι οποίες, όπως λέει, «θα παρέχονται από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

Η Ρωσία επιβεβαιώνει τη συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν διαβεβαίωσε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι διατεθειμένος να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Ο κ. Πούτιν είπε στον κ. Τραμπ, με τον οποίο συναντήθηκαν την Παρασκευή στην Αλάσκα, πως έχει τη βούληση να δει τον κ. Ζελένσκι κατά την τηλεφωνική συνδιάλεξη τους στο περιθώριο των συνομιλιών στην Ουάσιγκτον ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο, τον ουκρανό πρόεδρο και ευρωπαίους ηγέτες, εξήγησε η πηγή σε κάποιους δημοσιογράφους, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Κρεμλίνο: Τραμπ και Πούτιν μίλησαν για 40 λεπτά

Ο Τραμπ μίλησε με τον Πούτιν στο τηλέφωνο για περίπου 40 λεπτά, εν μέσω των συνομιλιών του με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες στο Λευκό Οίκο, όπως επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο.

Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης επικαλέστηκαν έναν εκπρόσωπο του Πούτιν, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η τηλεφωνική συνομιλία πραγματοποιήθηκε.

Ακόμα δεν είναι σαφές τι συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας, και τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης δεν έχουν αποκαλύψει πολλές λεπτομέρειες.

Ρωσία: «Σημαντική ημέρα για τη διπλωματία, με έμφαση στην διαρκή ειρήνη και όχι σε μια προσωρινή εκεχειρία»

Ο ειδικός απεσταλμένος του Βλαντιμίρ Πούτιν για επενδύσεις και οικονομική συνεργασία, Κιρίλ Ντμίτριεφ, δήλωσε ότι η Δευτέρα ήταν μια «σημαντική ημέρα για τη διπλωματία».

«Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για τη διπλωματία, με έμφαση στην διαρκή ειρήνη και όχι σε μια προσωρινή εκεχειρία», δήλωσε ο Ντμίτριεφ στο X νωρίς την Τρίτη.

Το μήνυμα του Ντμίτριεφ δημοσιεύθηκε μετά τη συνάντηση του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσινγκτον για ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο Ντμίτριεφ δεν έκανε καμία ρητή αναφορά στις συναντήσεις στην ανάρτησή του.

Έχει πολύ μεγάλη σημασία που το λέει αυτό ο Κιρίλ Ντμίτριεφ γιατί είναι επενδυτής, είναι σύμβουλος του Πούτιν για επενδυτικά θέματα και σίγουρα έχει να κάνει και με οικονομικά συμφέροντα.

Ζελένσκι μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο: Είμαι βέβαιος ότι ο πόλεμος θα τελειώσει

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε δηλώσεις του έξω από τον Λευκό Οίκο εξέφρασε αρχικά «βαθιά ευγνωμοσύνη στην Ευρώπη για την στήριξη και την ενότητα».

«Είμαι βέβαιος πως ο πόλεμος θα τελειώσει. Σε πρώτο πλάνο των συζητήσεων οι εγγυήσεις ασφαλείας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι ΗΠΑ να είναι παρούσες σε αυτό το βήμα», τόνισε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε: «Η Ρωσία προτείνει διμερή συνάντηση με την Ουκρανία και όχι οι ΗΠΑ και είμαστε έτοιμοι για αυτό. Ξέρουμε πως η Ρωσία θα ζητήσει τα πάντα αλλά πρέπει να συναντηθούμε.

Συζητήσαμε με Τραμπ για την ανταλλαγή εδαφών αλλά πρέπει να καταλάβετε πως υπάρχουν υπό κατοχή εδάφη στα οποία δεν έγιναν ποτέ μάχες όπως η Κριμαία.

Τις τελευταίες 1000 ημέρες έχουν καταλάβει 1% μόλις ουκρανικής γης. Συζητήσαμε για κάθε τετραγωνικό μέτρο της Ουκρανίας που έχει χυθεί το αίμα μας. Το θέμα των εδαφών είναι ένα ζήτημα που θα συζητηθεί ανάμεσα σε εμένα και τον Πούτιν.

Προσπαθώ να πείσω τους Ευρωπαίους εταίρους μας πως υπάρχει άμεση ανάγκη για ενίσχυση του προϋπολογισμού μας».

Μερτς: «Κρίσιμες μέρες για την Ουκρανία – Συνάντηση κορυφής μόνο αν σιγήσουν τα όπλα»

«Υπάρχει η αίσθηση ότι αυτές είναι κρίσιμες ημέρες για την Ουκρανία», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς σε συνέντευξη Τύπου μετά την συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών με τον Ντόναλντ Τραμπ για τον ουκρανικό. Παράλληλα τόνισε ότι «συνάντηση κορυφής μπορεί να γίνει μόνο αν σιγήσουν τα όπλα».

Ανακοίνωσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθούν εντός των επόμενων δύο εβδομάδων.

Η συνάντηση αυτή, στην οποία ο Πούτιν συμφώνησε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Τραμπ, θα πραγματοποιηθεί σε τοποθεσία που δεν έχει ακόμη καθοριστεί, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος.

«Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε τηλεφωνικά με τον Ρώσο πρόεδρο και συμφώνησαν ότι θα πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου και του Ουκρανού προέδρου εντός των επόμενων δύο εβδομάδων», είπε στους δημοσιογράφους.

Πρόσθεσε ωστόσο ότι δεν είναι σίγουρος αν ο Ρώσος πρόεδρος θα έχει το θάρρος να έρθει σε διμερή σύνοδο κορυφής με τον Ουκρανό ομόλογό του.

Ο κ. Μερτς χαιρέτισε επίσης την ανακοίνωση του Τραμπ για τις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, προσθέτοντας ότι όλη η Ευρώπη θα έπρεπε να συμμετάσχει σε αυτό.

Τέλος σημείωσε ότι οι προσδοκίες σήμερα όχι μόνο εκπληρώθηκαν, αλλά ξεπεράστηκαν.

Ο Γερμανός καγκελάριος ήταν ο πρώτος ηγέτης που μίλησε μετά τη συνάντηση, τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μακρόν: Να βοηθήσουμε την Ουκρανία με στρατεύματα στο έδαφος -Κυρώσεις στη Ρωσία αν αποτύχει η διπλωματία

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να υποστηρίξει την Ουκρανία με στρατεύματα στο έδαφος και ειρηνευτικές επιχειρήσεις, προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια της χώρας και να διατηρηθεί ο στρατός της ισχυρός. Αν η Ρωσία αρνηθεί τη διαδικασία ειρήνης, πρότεινε την ενίσχυση των κυρώσεων.

Επιπλέον, τόνισε ότι μια μελλοντική συμφωνία ειρήνης δεν μπορεί να περιορίσει τη στρατιωτική ικανότητα της Ουκρανίας. Όσον αφορά τη στάση των ΗΠΑ, ο Μακρόν ανέφερε ότι ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει σε μια πιθανή συμφωνία, αλλά ξεκαθάρισε ότι δεν έχει συζητηθεί καμία παραχώρηση εδαφών από την Ουκρανία.

Φον ντερ Λάιεν: Το ανθρώπινο κόστος αυτού του πολέμου πρέπει να σταματήσει

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης στον Λευκό Οίκο η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της έγραψε:

«Το ανθρώπινο κόστος αυτού του πολέμου πρέπει να σταματήσει

Και αυτό σημαίνει ότι κάθε παιδί από την Ουκρανία που έχει απαχθεί από τη Ρωσία πρέπει να επιστραφεί στις οικογένειές του.

Ευχαριστώ των πρόεδρο των ΗΠΑ για τη σαφή του δέσμευση σήμερα να διασφαλίσει ότι αυτά τα παιδιά θα επανενωθούν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα».

Η υποδοχή του Τραμπ στον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες

Οι διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν έφεραν στο προσκήνιο νέες προοπτικές για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πριν τις συνομιλίες με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες με βεβαιότητα ότι «ο πόλεμος θα τελειώσει», αν και επισήμανε ότι δεν μπορεί να καθορίσει το πότε. Η δήλωσή του αυτή, αν και ασαφής, ενδεχομένως να υποδηλώνει την αποφασιστικότητα του Αμερικανού προέδρου να αναλάβει ηγετικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την ειρηνική αποκατάσταση στην Ουκρανία.

Νωρίτερα, μετά την ολοκλήρωση των κατ’ ιδίαν συνομιλιών του Αμερικανού προέδρου με τον Ουκρανό ομόλογό του και τους θερμούς εναγκαλισμούς μεταξύ τους, ο Τραμπ υποδέχτηκε επίσημα του Ευρωπαίους ηγέτες της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Φινλανδίας, καθώς και τους επικεφαλής του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σε μια διαδικασία που θύμισε τελετουργικό οι ηγέτες εμφανίστηκαν από κοινού για φωτογραφίες και μετά μεταφέρθηκαν στο τραπέζι των συνομιλιών. Εκεί ο Τραμπ καλωσόρισε με επαίνους, αναφερόμενος στον καθένα ξεχωριστά, τους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Στη συνέχεια πήραν τον λόγο με τη σειρά και με φιλοφρονήσεις εκατέρωθεν επεσήμαναν την ενότητα και την αποφασιστικότητά τους να τερματιστεί ο πόλεμος.

Ο Τραμπ και οι υπόλοιποι ηγέτες παρέμειναν στο τραπέζι χωρίς την παρουσία των ΜΜΕ, ώστε να συνεχίσουν τις συζητήσεις – κατόπιν μεταφέρθηκαν στο Οβάλ Γραφείο για περισσότερες συζητήσεις, μετέδωσαν τα διεθνή ΜΜΕ.

Όσα συζητήθηκαν μπροστά στις κάμερες στο καλωσόρισμα

Σχετικά με όσα συζητήθηκαν ενώπιον των ΜΜΕ, κεντρικό θέμα αποτέλεσαν οι «εγγυήσεις ασφαλείας» τύπου Άρθρου 5, δηλαδή η ιδέα πως μια επίθεση στην Ουκρανία θα αντιμετωπίζεται όπως μια επίθεση σε όλους τους συμμάχους.

Αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες –μεταξύ τους η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και η Τζόρτζια Μελόνι– επέμειναν σε αυτήν την πρόταση. «Χρειαζόμαστε εγγυήσεις σαν το Άρθρο 5», είπε η Ιταλίδα πρωθυπουργός, ενώ η πρόεδρος της Κομισιόν ευχαρίστησε τον Τραμπ για την αναφορά του στην ασφάλεια των παιδιών της Ουκρανίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ωστόσο, παρότι δήλωσε πως οι ΗΠΑ θα δώσουν «πολλή βοήθεια», δεν μπήκε σε λεπτομέρειες ενώ ξεκαθάρισε νωρίτερα στο Truth Social ότι αποκλείει την πλήρη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν «συμφώνησε σε εγγυήσεις ασφαλείας», προειδοποιώντας όμως πως μπορεί να χρειαστούν «ανταλλαγές εδαφών». Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τις δηλώσεις «ισχυρά σήματα», τόνισε όμως ότι ζήτημα εδαφών μπορεί να συζητηθεί μόνο σε τριμερή με τον ίδιο, τον Τραμπ και τον Πούτιν.

Ο Εμανουέλ Μακρόν πρότεινε πως μελλοντικά ίσως χρειαστεί «τετραμερής» συνάντηση, χωρίς να είναι σαφές ποιος θα αποτελέσει τον τέταρτο παίκτη, αλλά σύμφωνα με τον ίδιο χρειάζεται και εκπροσώπηση της Ευρώπης. Ο Κιρ Στάρμερ της Βρετανίας δήλωσε ότι οι ηγέτες μπορούν «να πετύχουν κάτι ιστορικό απόψε», ενώ ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε εξέφρασε την αισιοδοξία του για πορεία λήξης του πολέμου.

Η «παραφωνία» – Ο Τραμπ διαφώνησε με τον Μερτς

Πιο συγκρατημένος, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υποστήριξε ότι «χωρίς εκεχειρία δεν μπορεί να υπάρξει επόμενη συνάντηση», προκαλώντας την άμεση αντίδραση του Τραμπ, που διαφώνησε στην ουσία λέγοντας ότι τις υπόλοιπες έξι συγκρούσεις που διευθέτησε δεν τις διευθέτησε με κατάπαυση του πυρός. Αυτή ήταν ίσως και η μοναδική παραφωνία στο θετικό κλίμα της συζήτησης μπροστά στους δημοσιογράφους.

Αισιοδοξία κατέγραψε και ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ, σημειώνοντας ότι «στις τελευταίες εβδομάδες έχει γίνει περισσότερη πρόοδος απ’ ό,τι τα τελευταία τρία χρόνια».

Σε σχόλιό του για όσα συμβαίνουν σήμερα στον Λευκό Οίκο το BBC, επεσήμανε ότι ο Τραμπ και ο Ζελένσκι χρειάζονται ο ένας τον άλλον αυτή τη στιγμή και αυτό με έναν τρόπο τροφοδοτεί τις συνομιλίες.

Από τη μία ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιθυμεί απεγνωσμένα μια τριμερή συνάντηση με τον Ζελένσκι και τον Πούτιν, πιστεύοντας ότι θα μπορούσε να επιφέρει τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Τραμπ υποσχέθηκε ότι θα μπορούσε να τερματίσει τη σύγκρουση αμέσως μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του, κάτι που, κατά δική του ομολογία, ήταν πιο δύσκολο από ό,τι πίστευε.

Δεν μπορεί να το πετύχει χωρίς την αποδοχή του Ζελένσκι για τυχόν παραχωρήσεις προς τη Ρωσία. Ο Ζελένσκι από την άλλη χρειάζεται βασικές διαβεβαιώσεις ασφαλείας και προστασία για την Ουκρανία από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, αν πρόκειται να κάνει παραχωρήσεις για να τερματίσει τον πόλεμο.

Αυτή είναι βάση, σε αυτή τη φάση που οδηγεί σε πορεία εξεύρεσης ειρηνευτικής λύσης, τις συνομιλίες.

Πάντως στο κρίσιμο ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας τα πιθανά σενάρια αμερικανικής εμπλοκής σύμφωνα με το βρετανικό ΜΜΕ είναι πρώτον, η αποστολή Αμερικανών στρατιωτών στην Ουκρανία, το λιγότερο πιθανό σενάριο. Δεύτερο, περιπολίες αμερικανικών μέσων σε αέρα και θάλασσα, μια περισσότερο ρεαλιστική επιλογή. Τρίτο, η παροχή αμερικανικής δορυφορικής υποστήριξης και πληροφοριών, που είναι κρίσιμο και μάλλον βέβαιο ότι θα συνεχιστεί με ειρηνευτική συμφωνία. Τέλος, η παροχή υλικοτεχνικής βοήθειας στους Ουκρανούς στον μη-πολεμικό τομέα, σε επίπεδο logistics.

iefimerida.gr