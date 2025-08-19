Σε μια αποκαλυπτική στιγμή με ανοιχτό μικρόφωνο, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε να καθησυχάζει τον Γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν, αναφέροντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, είναι έτοιμος να προχωρήσει σε συμφωνία για την ειρήνη στην Ουκρανία.

«Νομίζω ότι θέλει να κάνει συμφωνία. Νομίζω ότι θέλει να κάνει συμφωνία για μένα», είπε ψιθυριστά ο Τραμπ στον Μακρόν πριν από τη συνάντησή τους στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου μαζί με Ευρωπαίους ηγέτες.«Καταλαβαίνεις αυτό; Όσο τρελό κι αν ακούγεται», πρόσθεσε.

Ο Μακρόν φάνηκε αμφίβολος για την ειλικρίνεια του Πούτιν, ο οποίος μέχρι σήμερα δεν έχει δείξει ιδιαίτερη διάθεση για κατάπαυση του πυρός, παρά τις προσπάθειες για διπλωματικές λύσεις.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά από εκείνη του Τραμπ με τον Πούτιν στην Αλάσκα, την Παρασκευή, στην οποία ο Ρώσος ηγέτης φάνηκε να είναι αρνητικός για οποιαδήποτε συμφωνία που θα περιλάμβανε εκεχειρία. Όπως δήλωσε ο Πούτιν στους δημοσιογράφους, η Ρωσία χρειάζεται πρώτα να «εξαλείψει τα κύρια αίτια» του πολέμου στην Ουκρανία.

Αφού φιλοξένησε τον Ουκρανό Πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ συγκάλεσε επίσης σύσκεψη με Ευρωπαίους ηγέτες στην Ανατολική Αίθουσα για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν οι εγγυήσεις ασφάλειας και η επιστροφή των Ουκρανών παιδιών που έχουν απαχθεί.

Στην ατζέντα της συνάντησης συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μάρκ Ρούτε, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, ο Γερμανός Καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, ο Φινλανδός Πρόεδρος, Αλέξαντερ Στουμπ, και ο Μακρόν.

Στην προηγούμενη συνάντησή τους τον Φεβρουάριο, η ατμόσφαιρα ήταν εντελώς διαφορετική, με τον Τραμπ να είναι πιο έντονος με τον Ζελένσκι, ενώ αυτή τη φορά υπήρξε πιο διπλωματική συμπεριφορά και από τους δύο ηγέτες. Ο Ζελένσκι εμφανίστηκε με ένα κομψό κοστούμι χωρίς γραβάτα, το οποίο ο Τραμπ σχολίασε θετικά.

«Τους αγαπάμε, τους αγαπάμε», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε για το μήνυμα που έχει προς τον Ουκρανικό λαό.

