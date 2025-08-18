Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα υποδεχθεί απόψε στις 20:00 (ώρα Κύπρου) στον Λευκό Οίκο τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η συνάντηση εκτιμάται ότι μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική τόσο για την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία όσο και για το μέλλον της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Η επίσκεψη Ζελένσκι πραγματοποιείται λίγα 24ωρα μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, γεγονός που δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις σημερινές συνομιλίες. Ο Αμερικανός πρόεδρος καλείται να καταδείξει εάν θα αναλάβει ενεργό ρόλο μεσολαβητή προς μια δίκαιη συμφωνία που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για ειρηνευτική διαδικασία.

Στην Ουάσιγκτον δίνουν το «παρών» και Ευρωπαίοι ηγέτες για να αποτρέψουν ένα νέο φιάσκο, ανάλογο με εκείνο του περασμένου Φεβρουαρίου, αλλά και να πιέσουν για εγγυήσεις ασφαλείας.

Ζωντανή εικόνα από τον Λευκό Οίκο

Σημαντικές πληροφορίες πριν από την κρίσιμη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι – Ευρωπαίων

Ο Τραμπ πρώτα θα δει τον Ζελένσκι και μετά τους Ευρωπαίους: Η Ουκρανία δεν θα πάρει πίσω την Κριμαία, ούτε θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, ήταν το μήνυμα του Αμερικανού προέδρου, νωρίτερα.

Οι επτά Ευρωπαίοι ηγέτες που θα συναντηθούν με τον Τραμπ είναι οι εξής: Oύρσουλα φον ντερ Λάιεν, Κιρ Στάρμερ, Εμανουέλ Μακρόν, Τζόρτζια Μελόνι, Φρίντριχ Μερτς, Αλεξάντερ Στουμπ και ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Αναλυτικά το πρόγραμμα όπως ανακοινώθηκε από τον Λευκό Οίκο:

Στις 19:00 (ώρα Κύπρου) θα φτάσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες

Στις 20:00 ο Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχθεί τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι

Στις 20:15 θα ξεκινήσει η διμερής συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι

Στις 21:15 ο Τραμπ θα υποδεχθεί τους Ευρωπαίους ηγέτες

Στις 22:00 θα ξεκινήσει η πολυμερής συνάντηση Τραμπ-Ευρωπαίων και Ζελένσκι

Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις

18:47 – Συνάντηση Ζελέσνκι με τους Ευρωπαίους ηγέτες στην πρεσβεία της Ουκρανίας στην Ουάσιγκτον

Αυτή την ώρα, πραγματοποιείται στην ουκρανική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον η συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελέσνκι με Ευρωπαίους ηγέτες, μεταδίδει η ρωσική υπηρεσία του BBC.

Το CNN, επικαλούμενο ενημερωμένη πηγή, αναφέρει ότι η συνάντηση είχε προγραμματιστεί εδώ και αρκετές ημέρες.

18:44 – Με σακάκι ο Ζελένσκι πριν από τη συνάντησή του με τον Τραμπ

Δείτε βίντεο:

Zelensky puts on a jacket before his meeting with Trump. pic.twitter.com/uH8W8U59eL — Clash Report (@clashreport) August 18, 2025

18:34 – Ποιοι θα είναι παρόντες στη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι πέντε υψηλόβαθμοι Αμερικανοί αξιωματούχοι θα δώσουν το «παρών» στη συνάντηση που θα έχει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αργότερα σήμερα στο Οβάλ Γραφείο.



Σύμφωνα με το BBC, στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς, καθώς και οι ειδικοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Κιθ Κέλογκ.



Από ουκρανικής πλευράς, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συνοδεύεται από τον επικεφαλής του προεδρικού γραφείου, Αντρίι Γιέρμακ, και τον Ρουστέμ Ουμέροφ, πρώην υπουργό Άμυνας και νυν επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας.

18:23 – Ποιοι είναι οι έξι πόλεμοι που ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι σταμάτησε μέσα σε έξι μήνες

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σήμερα έναν ισχυρισμό που έχει διατυπώσει πολλές φορές στη διάρκεια της δεύτερης θητείας του: ότι κατάφερε να σταματήσει έξι πολέμους σε μόλις έξι μήνες. «Έχω σταματήσει έξι πολέμους σε έξι μήνες», δήλωσε χαρακτηριστικά, παρουσιάζοντας το επίτευγμα ως προσωπικό κατόρθωμα.

18:20 – Ετοιμασίες στον Λευκό Οίκο ενόψει των κρίσιμων συναντήσεων

18:16 – Στην ουκρανική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον οι Ευρωπαίοι ηγέτες

18:05 – Έκτακτη τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Ουκρανία, συγκαλεί ο Αντόνιο Κόστα

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ανακοίνωσε ότι αύριο, θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη των ηγετών των κρατών-μελών. Στόχος της συνεδρίασης είναι η ενημέρωση για τα αποτελέσματα των σημερινών συναντήσεων στην Ουάσινγκτον, με επίκεντρο την κατάσταση στην Ουκρανία.



Στην ανάρτησή του, ο Κόστα σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εργάζεται για την επίτευξη μιας βιώσιμης ειρήνης, η οποία θα διασφαλίζει τα ζωτικά ζητήματα ασφάλειας τόσο της Ουκρανίας όσο και της Ευρώπης.

I have convened a video conference of the members of the European Council for tomorrow at 13.00 CEST, for a debriefing of today’s meetings in Washington DC about Ukraine.

Together with the US, the EU will continue working towards a lasting peace that safeguards Ukraine’s and… — António Costa (@eucopresident) August 18, 2025

17:45 – Τραμπ: Έλυσα έξι πολέμους σε έξι μήνες, ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι του κοιμισμένου Μπάιντεν, όχι δικός μου

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με νέα ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, υποστήριξε ότι έχει καταφέρει να επιλύσει έξι πολεμικές συγκρούσεις σε διάστημα έξι μηνών, μεταξύ αυτών και μία που, όπως είπε, απειλούσε να εξελιχθεί σε πυρηνική καταστροφή. Παράλληλα, εξαπέλυσε σκληρή κριτική σε μέσα ενημέρωσης, όπως η Wall Street Journal, αλλά και σε αναλυτές που, όπως τόνισε, δεν κατανοούν τις κινήσεις του.



Αναφερόμενος στον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας, ο Τραμπ χαρακτήρισε τη σύγκρουση ως «πόλεμο του κοιμισμένου Τζο Μπάιντεν» και όχι δικό του, επισημαίνοντας ότι είμαι εδώ μόνο για να τον σταματήσω και όχι για να τον κλιμακώσω περαιτέρω. «Δεν θα είχε συμβεί ποτέ αν ήμουν πρόεδρος από την αρχή», υπογράμμισε για άλλη μία φορά, προσθέτοντας ότι γνωρίζει ακριβώς τι πρέπει να κάνει για να τερματιστεί η σύγκρουση.



Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν δίστασε να χαρακτηρίσει «ανόητους» όσους εργάζονται επί χρόνια πάνω σε αυτά τα ζητήματα χωρίς να καταφέρουν να βρουν λύσεις. «Πρόκειται για ανθρώπους χωρίς κοινή λογική, χωρίς ευφυΐα και καμία κατανόηση. Το μόνο που κάνουν είναι να καθιστούν ακόμη πιο δύσκολη τη διευθέτηση της κρίσης Ρωσίας – Ουκρανίας», ανέφερε.



Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Τραμπ απάντησε στις επικρίσεις που δέχεται, σημειώνοντας ότι «παρά όλους τους επιπόλαιους και πολύ ζηλόφθονους επικριτές μου, θα τα καταφέρω — πάντα τα καταφέρνω».



Δείτε την ανάρτησή του:



17:41 – Ζελένσκι: Η Ρωσία μπορεί να εξαναγκαστεί σε ειρήνη μόνο μέσω της ισχύος

Σε ανάρτησή του μετά τη συνάντηση με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Κιθ Κέλογκ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε: «Η Ρωσία μπορεί να εξαναγκαστεί στην ειρήνη μόνο μέσω της ισχύος, και ο Πρόεδρος Τραμπ διαθέτει αυτήν την ισχύ. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα σωστά για να επιτευχθεί η ειρήνη».

I thank @GeneralKellogg for the meeting and for the joint work with our team. President Trump invited Ukraine and other European countries to Washington today – this is the first meeting in such a format, and it is very serious.



When peace is discussed for one country in Europe,… pic.twitter.com/ZMZaIzAghD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025

17:35 – Τα 3 «θέλω» της Ευρώπης

Αυτή τη φορά ο Ζελένσκι θα έχει την κάλυψη ηγετών της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Βρετανίας, της Φινλανδίας, καθώς και των επικεφαλής της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Δύο ημέρες μετά τη σύνοδο της Αλάσκας με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, που έδωσε την εικόνα ενός Τραμπ περισσότερο πρόθυμου να υιοθετήσει ρωσικές θέσεις, η Ευρώπη έρχεται στην Ουάσιγκτον με τρεις ξεκάθαρους στόχους:

Ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας

Τερματισμό της αιματοχυσίας και

Προώθηση τριμερούς συνάντησης με τη συμμετοχή Πούτιν.

17:30 – Τα «αγκάθια» στις συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Τρεις όροι που λειτουργούν ταυτόχρονα ως «κλειδί» και «αγκάθι» συνεχίζουν να δεσπόζουν στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία: η Κριμαία, το Ντονμπάς και το Άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ.

Οι τρεις αυτοί όροι περιλαμβάνονται στην πραγματικότητα στις εδαφικές παραχωρήσεις και στις εγγυήσεις ασφαλείας που αναφέρονται στον δημόσιο διάλογο και αποκρυσταλλώνουν το περίγραμμα των διεκδικήσεων της ρωσικής και της ουκρανικής πλευράς. Διεκδικήσεις που αναμένεται να τεθούν επί τάπητος στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στις 20:00 το βράδυ στην Ουάσινγκτον ανάμεσα στον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και των Ευρωπαίων ηγετών που θα τον συνοδεύουν και τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

17:20 – Τι συμβαίνει στο μέτωπο, ενώ προετοιμάζονται οι συνομιλίες

Συγκέντρωση ρωσικών δυνάμεων κοντά στην πόλη-κλειδί Ποκρόβσκ, στην ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ. Το Ποκρόφσκ βρίσκεται στο στόχαστρο του Κρεμλίνου για περισσότερο από ένα χρόνο και αποτελεί επίκεντρο των μαχών εδώ και μήνες.

κοντά στην πόλη-κλειδί Ποκρόβσκ, στην ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ. Το Ποκρόφσκ βρίσκεται στο στόχαστρο του Κρεμλίνου για περισσότερο από ένα χρόνο και αποτελεί επίκεντρο των μαχών εδώ και μήνες. Ρωσικές μετακινήσεις προς Ζαπορίζια: Η Ρωσία μεταφέρει επίσης μονάδες από την περιοχή Σούμι προς την περιοχή Ζαπορίζια, την άλλη κύρια κατεύθυνση των επιθετικών της επιχειρήσεων.

Η Ρωσία μεταφέρει επίσης μονάδες από την περιοχή Σούμι προς την περιοχή Ζαπορίζια, την άλλη κύρια κατεύθυνση των επιθετικών της επιχειρήσεων. Μετατοπίσεις εκτός της περιφέρειας της Χερσώνας: Μετακίνηση ενός συντάγματος και μιας ταξιαρχίας πεζοναυτών μακριά από την περιοχή, «γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικές επιθετικές επιχειρήσεις εκεί στο εγγύς μέλλον».

πεζοναυτών μακριά από την περιοχή, «γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικές επιθετικές επιχειρήσεις εκεί στο εγγύς μέλλον». Τουλάχιστον 10 νεκροί σε επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις.

Νυχτερινές επιθέσεις με drones: Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανέφερε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε συνολικά 140 επιθετικά drones Shahed. Ρωσικά drones και πύραυλοι χτύπησαν 25 τοποθεσίες σε ολόκληρη την περιοχή του Ντονέτσκ, του Χάρκοβο, του Σούμι, του Ντνιπροπετρόφσκ, της Οδησσού και του Κιέβου.

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανέφερε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε συνολικά 140 επιθετικά drones Shahed. Ρωσικά drones και πύραυλοι χτύπησαν 25 τοποθεσίες σε ολόκληρη την περιοχή του Ντονέτσκ, του Χάρκοβο, του Σούμι, του Ντνιπροπετρόφσκ, της Οδησσού και του Κιέβου. Ουκρανικές επιθέσεις με drones: Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι κατέρριψε 23 ουκρανικά drones που εκτοξεύθηκαν πάνω από την Κριμαία, τη Θάλασσα του Αζοφ, τη Μαύρη Θάλασσα και έξι περιοχές της Ρωσίας.

17:10 – Οι περιοχές της Ουκρανίας που θέλει ο Πούτιν (χάρτες)

Το ζήτημα των εδαφικών παραχωρήσεων βρίσκεται στο επίκεντρο των διεθνών διαπραγματεύσεων, με φόντο τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο CNN ότι η Μόσχα φέρεται να έχει προβεί σε «ορισμένες παραχωρήσεις» όσον αφορά πέντε καίριες ουκρανικές περιοχές, οι οποίες –όπως τόνισε– αποτελούν «τον πυρήνα της συμφωνίας» που συζητείται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ.