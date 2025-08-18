Ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε χθες τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι –τον οποίο υποδέχεται αργότερα σήμερα στον Λευκό Οίκο– θα μπορούσε να «τερματίσει» τον πόλεμο με τη Ρωσία «σχεδόν αμέσως».

Αυτό, εάν ο ο Ουκρανός πρόεδρος απέκλειε κάθε ενδεχόμενο η Ουκρανία να ανακτήσει τον έλεγχο της χερσονήσου της Κριμαίας, που προσαρτήθηκε στη Ρωσία το 2014, όπως και να ενταχτεί στον Οργανισμό του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού (ΝΑΤΟ).

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι της Ουκρανίας μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία σχεδόν αμέσως, αν το θέλει, ή μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο. Να θυμάστε πώς άρχισε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανακτηθεί η Κριμαία που δόθηκε από τον Ομπάμα (πριν από 12 χρόνια, χωρίς να πέσει ούτε τουφεκιά!), και να υπάρξει ένταξη στο NATO για την Ουκρανία. Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ», προεξόφλησε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, προσθέτοντας τρία θαυμαστικά και πληκτρολογώντας όλη την πρόταση «να υπάρξει ένταξη στο NATO» με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι θα μεταβεί αργότερα σήμερα στον Λευκό Οίκο. Αναμένεται να τον συνοδεύσουν ευρωπαίοι ηγέτες και ο γενικός γραμματέας του NATO Μαρκ Ρούτε.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, οι ουκρανικές αρχές έκαναν λόγο για ρωσικά πλήγματα στη μεγάλη πόλη Χάρκοβο (βορειοανατολικά), κοντά στα σύνορα, όπως και στη γειτονική περιφέρεια Σούμι, που γειτονεύει με τη Ρωσία.

«Ο αριθμός των τραυματιών αυξήθηκε στους 11», ανέφερε μέσω Telegram ο δήμαρχος Χαρκόβου Ιχόρ Τερέχοφ, ενώ νωρίτερα το υπουργείο Εσωτερικών έκανε λόγο για 8 τραυματίες.

Russia struck Kharkiv with a missile earlier today, thankfully missing the nearby apartment building and hitting the ground.



The glass shattered. Eleven people were injured, including a child. pic.twitter.com/SfOCeGY9K1 August 17, 2025

Στη Σούμι, ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Όλεχ Χριχόροφ ανέφερε σε δυο διακριτά μηνύματα ότι ρωσικά πλήγματα, το πρώτο με βόμβα, το δεύτερο με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εφόρμησης, τραυμάτισε δυο ανθρώπους, «γυναίκα 57 ετών», η οποία πάντως «δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση» και «43χρονο οδηγό» ο οποίος «διακομίστηκε σε νοσοκομείο».

In the city of Sumy, Russia has hit a college.



No-one was injured but the blast blew out most windows and doors, and damaged facades of the building.#StopRussia pic.twitter.com/cOljv2gv7w August 17, 2025

Οι συνομιλίες στην Ουάσιγκτον ανάμεσα στον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι, Ευρωπαίους συμμάχους του και τον Αμερικανό πρόεδρο αναμένονται τρεις ημέρες μετά τη σύνοδο κορυφής Ντόναλντ Τραμπ-Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, που δεν επέτρεψε να κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, όπου εισέβαλαν οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Επιστρέφοντας από την Αλάσκα, ο Τραμπ συνηγόρησε υπέρ πρότασης να προσφερθούν συλλογικές εγγυήσεις ασφαλείας στο Κίεβο, εμπνευσμένη από το άρθρο 5 της συνθήκης NATO, πάντως με την Ουκρανία εκτός του πλαισίου της ατλαντικής συμμαχίας, καθώς για τη Μόσχα η προοπτική της ουκρανικής ένταξης σε αυτήν εκλαμβάνεται ως υπαρξιακή απειλή.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Στιβ Γουίτκοφ διαβεβαίωσε από την πλευρά πως η Μόσχα υποσχέθηκε «ορισμένες» εδαφικές «παραχωρήσεις» που αφορούν «πέντε» ουκρανικές περιφέρειες, κάνοντας λόγο περί «σημαντικής συζήτησης για το Ντονέτσκ», περιφέρεια της ανατολικής Ουκρανίας που θεωρείται το τρέχον διάστημα προτεραιότητα των στρατευμάτων του Κρεμλίνου.

Από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι αποκλείει οποιαδήποτε παραχώρηση εδαφών.

Ποιοι θα πάνε στον Λευκό Οίκο και ποια η σχέση τους με τον Τραμπ

Όπως προαναφέρθηκε, όμως, εκτός από τον Ζελένσκι, στην αμερικανική πρωτεύουσα θα βρεθεί και η Συμμαχία των Προθύμων.

Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Διαπραγματεύτηκε με τον Τραμπ σχετικά με τους προτεινόμενους δασμούς του στην ΕΕ. Οι δύο τους συναντήθηκαν στο γήπεδο γκολφ του Τέρνμπερι, όπου τον περασμένο μήνα συμφωνήθηκε μια εμπορική συμφωνία. Ο Τραμπ δήλωσε σχετικά: «Αυτό θα μας φέρει πιο κοντά… είναι μια συνεργασία με την ουσιαστική έννοια».

Γενικός Γραμματέας ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε

Επαίνεσε δημοσίως τον «πατερούλη» Τραμπ για τη διαχείριση της κρίσης Ισραήλ–Ιράν, ενώ ο Τραμπ με τη σειρά του έχει εκθειάσει το ΝΑΤΟ υπό την ηγεσία του Ρούτε, μετά τη δέσμευση των μελών του να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ.

Πρόεδρος Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν

Ανάπτυξε μια απροσδόκητη οικειότητα με τον Τραμπ κατά την πρώτη του προεδρία, και ο Μακρόν συνέχισε να τον επαινεί σε επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο – παραδεχόμενος μάλιστα ότι ο Τραμπ είχε δίκιο να οικοδομήσει σχέση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Πρωθυπουργός Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι

Επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο τον Απρίλιο. Οι δύο τους απολαμβάνουν γνωστά καλή σχέση και έχουν ανταλλάξει επαίνους στο παρελθόν. Ο Τραμπ την έχει χαρακτηρίσει «φανταστική γυναίκα» που «έχει πραγματικά κατακτήσει την Ευρώπη». Ήταν επίσης η μόνη Ευρωπαία ηγέτις που παρευρέθηκε στην ορκωμοσία του τον Ιανουάριο.

Καγκελάριος Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς

Έναν μήνα μετά την ανάληψη της καγκελαρίας, ο Μερτς ταξίδεψε στον Λευκό Οίκο, όπου κέρδισε την εύνοια του προέδρου προσφέροντάς του το πιστοποιητικό γέννησης του παππού του Φρίντριχ, που είχε γεννηθεί στη Βαυαρία.

Πρόεδρος Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ

Μοιράζεται την αγάπη του προέδρου για το γκολφ – οι δύο τους έπαιξαν ακόμη και έναν γύρο μαζί στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα τον Μάρτιο. Στην «ανεπίσημη» επίσκεψη συζήτησαν επίσης για την Ουκρανία και τις σχέσεις Φινλανδίας–ΗΠΑ κατά το γεύμα τους.

Πρωθυπουργός Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ

Συναντήθηκε τελευταία φορά με τον Τραμπ κατά την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στη Σκωτία τον Ιούλιο. Καθώς προσγειώθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους: «Μου αρέσει ο πρωθυπουργός σας», ενώ έχει συχνά επαινέσει την πολυδιαφημισμένη «ειδική σχέση» ΗΠΑ-Ηνωμένου Βασιλείου.

Τα κρίσιμα θέματα στην ατζέντα – Εγγυήσεις ασφαλείας και εδαφικό

Η φιλοδοξία του Ντόναλντ Τραμπ να κινηθεί γρήγορα προς μια ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου αντιμετωπίζεται με επιφυλάξεις από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, που επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξουν παραχωρήσεις σε βάρος της Ουκρανίας ή της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Οι ηγέτες της Ε.Ε. χαράσσουν τρεις ανυποχώρητες γραμμές:

Εγγυήσεις ασφάλειας: Η Ευρώπη ζητά δεσμευτικές και ισχυρές εγγυήσεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας, αλλά και για τη θωράκιση των ίδιων των ευρωπαϊκών συμφερόντων. Ήδη, με δηλώσεις τους, χαιρετίζουν την προθυμία του προέδρου Τραμπ να συμβάλει σε ένα καθεστώς εγγυήσεων ασφαλείας «τύπου Άρθρου 5», μέσω ενός «Συνασπισμού των Προθύμων» στον οποίο θα συμμετάσχει και η Ε.Ε.

Εδαφικά ζητήματα: Η Ευρώπη τονίζει πως οποιαδήποτε συζήτηση για εδαφικές αλλαγές πρέπει να στηρίζεται στη νομιμότητα, στο διεθνές δίκαιο και στην αρχή της μη παραβίασης της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας.

Συνεχής υποστήριξη της Ουκρανίας: Οι ευρωπαϊκές χώρες δεσμεύονται να συνεχίσουν τη στρατιωτική, οικονομική και πολιτική στήριξη προς το Κίεβο, μέχρι να υπάρξει μια δίκαιη και βιώσιμη λύση.

Οι δηλώσεις Γουίτκοφ και το επόμενο βήμα

Την ίδια ώρα, αίσθηση προκάλεσαν οι δηλώσεις του ειδικού απεσταλμένου του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο CNN ότι η Μόσχα φέρεται να έκανε «ορισμένες παραχωρήσεις» σχετικά με πέντε κρίσιμες ουκρανικές περιοχές, οι οποίες –όπως είπε– βρίσκονται «στον πυρήνα της συμφωνίας».

Σύμφωνα με το BBC πρόκειται για τις περιοχές Κριμαία, Λουχάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα, οι οποίες έχουν βρεθεί στο επίκεντρο του πολέμου και των ρωσικών βλέψεων ήδη από το 2014.

«Οι Ρώσοι έκαναν κάποιες παραχωρήσεις στο τραπέζι σχετικά με αυτές τις πέντε περιοχές», ανέφερε ο Γουίτκοφ, προσθέτοντας ότι «το Ντονέτσκ είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, το οποίο θα συζητηθεί αύριο». Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι οι συνομιλίες στον Λευκό Οίκο, παρουσία του Τραμπ και του Ζελένσκι, θα οδηγήσουν σε «αποφάσεις επί τόπου».

Η τοποθέτηση του απεσταλμένου του Τραμπ έρχεται να ενισχύσει τα σενάρια περί μιας άτυπης «συμφωνίας ανταλλαγής» που θα μπορούσε να διασφαλίσει μια εύθραυστη εκεχειρία, χωρίς ωστόσο να επιλύει τις θεμελιώδεις διαφορές ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα.

Ζελένσκι: Διαμορφώνουμε κοινή γραμμή με τους Ευρωπαίους

Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη σημερινή συνάντηση στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετείχαν τα μέλη του λεγόμενου «Συνασπισμού των Προθύμων».

«Είμαι ευγνώμων σε όλους τους συμμετέχοντες του Συνασπισμού των Προθύμων για τη σημερινή συνομιλία στις Βρυξέλλες – την παραμονή της συνάντησης στην Ουάσινγκτον με τον πρόεδρο Τραμπ. Ήταν πολύ χρήσιμη. Συνεχίζουμε να συντονίζουμε τις κοινές μας θέσεις. Υπάρχει ξεκάθαρη στήριξη στην ανεξαρτησία και την κυριαρχία της Ουκρανίας. Όλοι συμφωνούν ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν διά της βίας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ακόμη ότι «όλοι υποστηρίζουν πως τα βασικά ζητήματα πρέπει να επιλυθούν με τη συμμετοχή της Ουκρανίας σε τριμερές σχήμα – Ουκρανία, ΗΠΑ και Ρώσος ηγέτης».

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε «ιστορική απόφαση» το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να συμμετάσχουν στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. «Οι εγγυήσεις ασφαλείας, ως αποτέλεσμα της κοινής μας δουλειάς, πρέπει να είναι πραγματικά πρακτικές, προσφέροντας προστασία στην ξηρά, στον αέρα και στη θάλασσα, και να αναπτυχθούν με τη συμμετοχή της Ευρώπης», ανέφερε.

Ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας τόνισε ότι συζητήθηκε και το ζήτημα της άμεσης παύσης των εχθροπραξιών. «Φυσικά, μιλήσαμε επίσης για το πώς θα σταματήσουν οι δολοφονίες το συντομότερο δυνατόν. Εργαζόμαστε πάνω σε ένα κοινό όραμα για το τι πρέπει να είναι μια ειρηνευτική συμφωνία – πραγματικά δίκαιη, γρήγορη και αποτελεσματική», έγραψε, ευχαριστώντας τους εταίρους της Ουκρανίας.

I am grateful to all participants of the Coalition of the Willing for today’s conversation in Brussels – on the eve of the meeting in Washington, D.C. with President Trump. It was very useful. We continue coordinating our joint positions. There is clear support for Ukraine’s… pic.twitter.com/Rp3qKkX7vn — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 17, 2025

