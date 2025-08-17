Διπλωματικός πυρετός στην Ευρώπη για την αυριανή συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, ενώ αργότερα σήμερα θα πραγματοποιηθεί και η τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων».

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής της στο «X» ότι θα συμμετάσχει αύριο στη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί στον Λευκό Οίκο, μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως διευκρίνισε, δέχτηκε να συμμετάσχει στη συνάντηση της Δευτέρας μετά από πρόσκληση του Ζελένσκι, τον οποίο θα υποδεχθεί σήμερα στις Βρυξέλλες.

«Σήμερα το απόγευμα θα υποδεχθώ τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις Βρυξέλλες. Μαζί θα συμμετάσχουμε στη συνάντηση της “Συμμαχίας των Προθύμων” μέσω τηλεδιάσκεψης. Έπειτα από αίτημα του προέδρου Ζελένσκι, αύριο θα συμμετάσχω στη συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ποιοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συμμετάσχουν στην αυριανή συνάντηση

Προς το παρόν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η παρουσία των Εμανουέλ Μακρόν, Φρίντριχ Μερτς, Αλεξάντερ Στουμπ και Μαρκ Ρούτε στην αυριανή συνάντηση στην Ουάσινγκτον.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί αύριο στην Ουάσινγκτον μαζί με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες για να συνεχιστεί ο συντονισμός μεταξύ Ευρωπαίων και ΗΠΑ με στόχο την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης που θα διαφυλάσσει τα ζωτικά συμφέροντα της Ουκρανίας και την ευρωπαϊκή ασφάλεια», ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα μεταβεί αύριο στην Ουάσιγκτον «για πολιτικές συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων», ανακοίνωσε λίγο νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους και διευκρίνισε ότι «το ταξίδι θα χρησιμεύσει ως ανταλλαγή πληροφοριών με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα».

Ο καγκελάριος Μερτς «θα συζητήσει την κατάσταση των ειρηνευτικών προσπαθειών με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και θα υπογραμμίσει το ενδιαφέρον της Γερμανίας για μια ταχεία ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία. Οι συνομιλίες θα ασχοληθούν μεταξύ άλλων με τις εγγυήσεις ασφαλείας, τα εδαφικά ζητήματα και τη συνεχή υποστήριξη της Ουκρανίας στην άμυνά της έναντι της ρωσικής επιθετικότητας. Αυτό περιλαμβάνει τη διατήρηση της πίεσης των κυρώσεων», αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Η Τζόρτζια Μελόνι αναμένεται επίσης να παραστεί. Ιταλικά μέσα αναφέρουν ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός διέκοψε τις διακοπές της και επέστρεψε στη Ρώμη την Κυριακή για να προετοιμαστεί για το ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

