Εν μέσω των κρίσιμων συζητήσεων για τον πόλεμο και την ειρήνη, μια πιο χαλαρή στιγμή καταγράφηκε στο Οβάλ Γραφείο, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ένας δημοσιογράφος σχολίασαν την εμφάνιση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Φαίνεστε υπέροχος με αυτό το κοστούμι», είπε ο δημοσιογράφος Μπράιαν Γκλεν του Real America’s Voice, ο οποίος είχε σχολιάσει την επιλογή του Ζελένσκι κατά την επίσκεψή του στο Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο. «Είπα το ίδιο», σχολίασε γελώντας ο Τραμπ και άγγιξε την πλάτη του Ουκρανού προέδρου.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε στον Ζελένσκι πως ο Μπράιαν Γκλεν είναι ο δημοσιογράφος που στην προηγούμενη συνάντηση τον είχε ρωτήσει γιατί δεν φορούσε κοστούμι.

«Τον θυμάμαι» απάντησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να του ζητήσει ο δημοσιογράφος συγγνώμη. «Φοράτε το ίδιο κοστούμι», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος στον δημοσιογράφο. «Εγώ άλλαξα, εσείς όχι», συνέχισε.

