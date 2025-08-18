Οι συζητήσεις για πιθανές αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία επανέρχονται στο προσκήνιο, μετά τη συνάντηση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ και Ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσιγκτον. Το ζητούμενο είναι η δημιουργία μηχανισμών που θα αποτρέψουν μελλοντική ρωσική επίθεση – στον οποίο ως σήμερα συμμετέχουν κυρίως η Βρετανία και η Γαλλία, μέσω της «συμμαχίας των προθύμων». Ωστόσο, οι ΗΠΑ τώρα φαίνεται να εξετάζουν ενεργότερο ρόλο.

Σύμφωνα με ανάλυση του BBC, οι πιθανές μορφές αμερικανικής στήριξης περιλαμβάνουν τέσσερα βασικά σενάρια:

Χερσαία στρατεύματα: το λιγότερο πιθανό σενάριο

Η αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία θεωρείται εξαιρετικά απίθανη. Ο Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει τον πόλεμο αυτό ως ζήτημα που αφορά πρωτίστως την Ευρώπη, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι «δεν θα είχε συμβεί, αν εκείνος βρισκόταν στην εξουσία», όταν ξεκίνησε, τον Φεβρουάριο του 2022. Για τον ίδιο, μια δέσμευση σε χερσαίες δυνάμεις, ακόμη και σε ρόλο ειρηνευτικής αποστολής, θα απαιτούσε ριζική αναθεώρηση στάσης.

Αεροπορικές και θαλάσσιες περιπολίες

Πιο ρεαλιστική φαντάζει η ενίσχυση των αεροπορικών και ναυτικών περιπολιών. Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ πραγματοποιεί ήδη πτήσεις επιτήρησης στη Μαύρη Θάλασσα και σε άλλες περιοχές, παρακολουθώντας την εξέλιξη των επιχειρήσεων. Παρά ταύτα, υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα σε αποστολές παρατήρησης και σε επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να εμπλακούν σε άμεση αντιπαράθεση με τη Ρωσία, μια πυρηνική δύναμη.

Παροχή πληροφοριών

Οι δορυφορικές και εναέριες πληροφορίες που έχουν προσφέρει οι ΗΠΑ αποδείχθηκαν καθοριστικές στην αναχαίτιση της ρωσικής προέλασης. Στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης συμφωνίας ειρήνης, η συνέχιση της παροχής τέτοιων πληροφοριών θεωρείται μια από τις πιο πιθανές και ασφαλείς μορφές συνδρομής.

Υποστήριξη σε logistics

Η σύσταση μιας «δύναμης διαβεβαίωσης» υπό βρετανική και γαλλική ηγεσία, στην περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας, θα απαιτήσει εκτεταμένη υποστήριξη σε logistics. Παρά τις προθέσεις της κυβέρνησης Τραμπ να μειώσει τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην Ευρώπη, πρόκειται για έναν μη επιθετικό τομέα, στον οποίο η Ουάσινγκτον εμφανίζεται πρόθυμη να συμβάλει.

Με τις συζητήσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη, παραμένει ανοιχτό ποια από αυτές τις επιλογές θα επιλεγεί, με τους Ευρωπαίους να επιζητούν μια ισχυρή αμερικανική παρουσία, που θα ενισχύσει τις προσπάθειες αποτροπής και σταθερότητας.

