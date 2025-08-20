Εξι ανθρώπινα κεφάλια εντοπίστηκαν, χθες, σε δρόμο που συνδέει τις πολιτείες Τλαξκάλα και Πουέμπλα, στο κεντρικό Μεξικό.

Το μακάβριο εύρημα, άνευ προηγουμένου στη συγκεκριμένη περιοχή της χώρας, έγινε από αυτοκινητιστές κι επιβεβαιώθηκε από την εισαγγελία στην Τλαξκάλα, όπου βρέθηκαν τα ανθρώπινα υπολείμματα.

Hallan seis cabezas humanas con narcomensaje en Ixtacuixtla, Tlaxcalahttps://t.co/6Hacn4xYxl pic.twitter.com/wxCwqxDgN1 August 19, 2025

Ανθρώπινο κρανίο και άλλα λείψανα εντοπίστηκαν εξάλλου στην πόλη Κολίμα (δυτικά), ανέφεραν επίσης χθες πηγές μεξικανικών μέσων ενημέρωσης στην Αστυνομία.

Τα κεφάλια που βρέθηκαν στην Τλαξκάλα ανήκαν σε έξι άνδρες, διευκρίνισε η εισαγγελία μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας πως άρχισε να διενεργείται έρευνα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, σημείωμα που βρέθηκε επιτόπου αφήνει να εννοηθεί ξεκαθάρισμα λογαριασμών αντίπαλων συμμοριών επιδιδόμενων στην κλοπή φυσικού αερίου.

Πρωτοφανές για την περιοχή

Αν και καταγγέλλεται πως δρουν συμμορίες που ειδικεύονται στη διακίνηση ναρκωτικών και καυσίμων στις πολιτείες Πουέμπλα και Τλαξκάλα, η συγκεκριμένη περιοχή του Μεξικού μέχρι τώρα ήταν απαλλαγμένη από αυτό το είδος βίας, που σαρώνει επί σχεδόν 20 χρόνια πολιτείες στον βορρά και στις ακτές στον Ειρηνικό.

Την 30ή Ιουνίου, σε δρόμο στη Σιναλόα (βορειοδυτικά), εντοπίζονταν 20 πτώματα, ανάμεσά τους πέντε αποκεφαλισμένα.

Αφότου άρχισε ο ιδιαίτερα αμφιλεγόμενος «πόλεμος» κατά των ναρκωτικών, το 2006, στο Μεξικό έχουν καταγραφεί πάνω από 450.000 ανθρωποκτονίες και 100.000 εξαφανίσεις, σύμφωνα με επίσημους αριθμούς.

