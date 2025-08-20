Το Ισραήλ ολοκλήρωσε την έγκριση του αμφιλεγόμενου σχεδίου εποικισμού E1 στη Δυτική Όχθη, που προβλέπει την ανέγερση περίπου 3.400 κατοικιών σε περιοχή μεταξύ Ιερουσαλήμ και του οικισμού Μααλέ Αντουμίμ. Η εξέλιξη προκαλεί έντονες αντιδράσεις, καθώς θεωρείται ότι υπονομεύει την προοπτική ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους.

Η τελική έγκριση δόθηκε από την Ανώτερη Επιτροπή Σχεδιασμού της Πολιτικής Διοίκησης, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας. Ο υπουργός Οικονομικών και παράλληλα υπουργός στο υπουργείο Άμυνας, Μπεζαλέλ Σμοτριτς, χαιρέτισε την απόφαση χαρακτηρίζοντάς την «ιστορική στιγμή». Όπως δήλωσε, πρόκειται για «ένα σημαντικό βήμα που πρακτικά διαγράφει την αυταπάτη των δύο κρατών και εδραιώνει την κατοχή του εβραϊκού λαού στην καρδιά της Γης του Ισραήλ».

Συνεχίζοντας, ο ίδιος τόνισε: «Το παλαιστινιακό κράτος διαγράφεται από το τραπέζι όχι με συνθήματα αλλά με πράξεις. Κάθε εποικισμός, κάθε γειτονιά, κάθε κατοικία είναι ένα ακόμη καρφί στο φέρετρο αυτής της επικίνδυνης ιδέας».

Οι αντιδράσεις

Η οργάνωση Peace Now, που δρα κατά του εποικιστικού κινήματος, προειδοποίησε ότι το έργο θέτει σε σοβαρή απειλή κάθε προοπτική παλαιστινιακού κράτους. Στην ανακοίνωση της τονίζεται ότι «υπό την κάλυψη του πολέμου, ο Σμοτριτς και η μειοψηφία των μεσσιανικών φίλων του προχωρούν στην ίδρυση ενός παράλογου εποικισμού, τον οποίο θα χρειαστεί να εκκενώσουμε σε οποιαδήποτε συμφωνία».

Η οργάνωση εκτίμησε ότι το κόστος μπορεί να φτάσει σε δισεκατομμύρια σέκελ, τα οποία ίσως χαθούν, ενώ επεσήμανε πως «ολόκληρος ο σκοπός του εποικισμού στο E1 είναι να σαμποτάρει μια πολιτική λύση και να οδηγήσει γρήγορα σε ένα διπλό εθνικό απαρτχάιντ κράτος».

Στρατηγική σημασία

Σύμφωνα με αναλυτές, η υλοποίηση του σχεδίου αποκόπτει ουσιαστικά το βόρειο από το νότιο τμήμα της Δυτικής Όχθης, ενώ περιορίζει τη σύνδεσή της με την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Κάτι τέτοιο θεωρείται ότι επιβαρύνει δραστικά τις πιθανότητες επίτευξης λύσης δύο κρατών.

