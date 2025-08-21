Μια άγνωστη μέχρι σήμερα πυραυλική βάση της Βόρειας Κορέας, σε απόσταση μόλις 27 χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Κίνα, εντόπισε νέα έκθεση αμερικανικού ινστιτούτου, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την ασφάλεια στην Ανατολική Ασία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η βάση, γνωστή ως Σινπουνγκ-ντονγκ, παρουσιάζεται στη μελέτη του «Center for Strategic and International Studies» (CSIS) και εκτιμάται ότι μπορεί να φιλοξενήσει έως και εννέα πυρηνοφόρους διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους (ICBM) μαζί με τους κινητούς εκτοξευτήρες τους.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, πρόκειται για μία από τις 15 έως 20 μυστικές εγκαταστάσεις που η Πιονγκγιάνγκ δεν έχει ποτέ αναγνωρίσει επίσημα, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την πραγματική έκταση του πυραυλικού της οπλοστασίου.

Η έκθεση βασίστηκε σε δορυφορικές εικόνες, συνεντεύξεις με Βορειοκορεάτες πρόσφυγες και αξιωματούχους, αποχαρακτηρισμένα έγγραφα και ανοιχτές πηγές. Όπως αναφέρει «οι πύραυλοι αυτοί αποτελούν μια πιθανή πυρηνική απειλή για την Ανατολική Ασία και την ηπειρωτική Αμερική».

Η Βόρεια Κορέα υπό τον Κιμ Γιονγκ Ουν έχει επιταχύνει τα τελευταία χρόνια τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεών της, πραγματοποιώντας δοκιμές διηπειρωτικών πυραύλων που μπορούν να φτάσουν σχεδόν σε οποιοδήποτε σημείο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ενέργειες αυτές παραβιάζουν τις κυρώσεις του ΟΗΕ, ενώ ταυτόχρονα η Πιονγιάνγκ έχει ενισχύσει τη συνεργασία της με τη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία, προκαλώντας φόβους για τεχνολογική και υλικοτεχνική υποστήριξη από τη Μόσχα.

Η μυστική βάση, που ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 2004 και λειτουργεί από το 2014, εκτείνεται σε 22 τετραγωνικά χιλιόμετρα – έκταση μεγαλύτερη από το αεροδρόμιο «John F. Kennedy» της Νέας Υόρκης. Βρίσκεται σε στενή κοιλάδα με φυσική κάλυψη από βουνά και δάση, γεγονός που δυσχεραίνει τον εντοπισμό της από δορυφόρους.

Η στρατηγική της τοποθεσία, κοντά στα σύνορα με την Κίνα, θεωρείται πλεονέκτημα για την Πιονγκγιάνγκ. Αναλυτές επισημαίνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η Νότια Κορέα ενδέχεται να διστάσουν να πλήξουν μια τέτοια εγκατάσταση, καθώς πιθανή καταστροφή θα μπορούσε να επηρεάσει το γειτονικό κινεζικό έδαφος. Καθηγητής από Πανεπιστήμιο της Σεούλ σχολίασε ότι «με το να χτίζει βάσεις τόσο κοντά στην Κίνα, η Βόρεια Κορέα επιδιώκει να αξιοποιήσει τον πολιτικό κίνδυνο και την αβεβαιότητα της αντίδρασης του Πεκίνου για να αποτρέψει μια επίθεση».

Η βάση εκτιμάται ότι διαθέτει πυραύλους Hwasong-15 ή Hwasong-18, με δυνατότητα πυρηνικής κεφαλής, καθώς και κινητούς εκτοξευτήρες που μπορούν να εκτελέσουν άμεσες εκτοξεύσεις και να μετακινηθούν γρήγορα σε νέες θέσεις. Κατά την έκθεση, σε περίπτωση κρίσης ή πολέμου, οι εκτοξευτήρες θα συναντηθούν με ειδικές μονάδες μεταφοράς κεφαλών και θα πραγματοποιήσουν επιχειρήσεις εκτόξευσης από προεπιλεγμένα σημεία.

Οι δορυφορικές εικόνες καταγράφουν πλήθος εγκαταστάσεων: σημεία εισόδου, κτίρια διοίκησης, αποθήκες, εγκαταστάσεις υποστήριξης και οικιστικά κτίσματα. Ορισμένα είναι καλυμμένα με βλάστηση για να αποκρύπτονται, γεγονός που τα καθιστά ορατά κυρίως τον χειμώνα.

Η μυστική βάση Σινπουνγκ-ντονγκ εντάσσεται σε ένα ευρύτερο «πυραυλικό δακτύλιο» εγκαταστάσεων της Βόρειας Κορέας, που αποτελούν τον κορμό της εξελισσόμενης στρατηγικής της για βαλλιστικούς πυραύλους και της διευρυνόμενης ικανότητας αποτροπής και πυρηνικού πλήγματος.

Η Βόρεια Κορέα υπολογίζεται ότι διαθέτει 40 έως 50 πυρηνικές κεφαλές, μαζί με τα μέσα μεταφοράς τους.

protothema.gr