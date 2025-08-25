Περισσότεροι από 325.000 κάτοικοι απομακρύνονται σήμερα από παραθαλάσσιες επαρχίες του Βιετνάμ, καθώς ο τυφώνας Κατζίκι πλησιάζει με ανέμους που φθάνουν τα 160 χιλιόμετρα την ώρα και κύματα έως 9,5 μέτρων στον Κόλπο του Τονκίν.

Ο Κατζίκι, ο πέμπτος τυφώνας που πλήττει τη χώρα φέτος, αναμένεται να περάσει πάνω από το έδαφος γύρω στις 13:00 τοπική ώρα (09:00 ώρα Κύπρου), με ανέμους 157 χιλιομέτρων ανά ώρα, σύμφωνα με το εθνικό κέντρο υδρομετεωρολογικών προβλέψεων του Βιετνάμ.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι περίπου 325.000 πολίτες από πέντε παραθαλάσσιες επαρχίες οδηγούνται σε προσωρινά καταφύγια, όπως σχολεία και δημόσια κτίρια. Στην πόλη Βιν, δρόμοι πλημμύρισαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, με κατοίκους και καταστηματάρχες να τοποθετούν σάκους άμμου μπροστά στις εισόδους για να προστατευτούν από τα νερά.

Record Typhoon Hits Sanya, Hainan, China.



This evening, typhoon Kajiki is passing near Sanya with record winds (gusts 67.8 m/s, 10-min avg 45.4 m/s) and is heading to Vietnam for landfall tomorrow afternoon. pic.twitter.com/Qt4LiylXSb — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 24, 2025

Ήδη σχεδόν 30.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα, δύο εθνικά αεροδρόμια έκλεισαν, ενώ όλα τα αλιευτικά σκάφη στην πορεία του τυφώνα έλαβαν εντολή να επιστρέψουν στα λιμάνια. Οι πτήσεις εσωτερικού έχουν υποστεί ακυρώσεις, με πάνω από δέκα να ματαιώνονται χθες, ενώ στην Κίνα οι αρχές στο νησί Χαϊνάν απομάκρυναν 20.000 κατοίκους.

China: Another record broken as Typhoon Kajiki passed near Sanya, Hainan, this evening. Wind gusts reached 152 mph with a 10-minute average of 102 mph along the Sanya coast. It is the strongest typhoon ever recorded in the city’s history.pic.twitter.com/Hz4AV4JRdn August 24, 2025

Παρά την ένταση, το φαινόμενο αναμένεται να εξασθενήσει αφού περάσει πάνω από το έδαφος. Το Βιετνάμ παραμένει ευάλωτο σε φυσικές καταστροφές: στους πρώτους επτά μήνες του 2025, περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται, με τις ζημιές να ξεπερνούν τα 21 εκατομμύρια δολάρια. Το 2023, ο τυφώνας Γιάγκι προκάλεσε καταστροφές ύψους 3,3 δισ. δολαρίων και εκατοντάδες θανάτους στον βορρά της χώρας.

protothema.gr