Eλικόπτερο συνετρίβη σε ένα χωράφι στη νήσο Γουάιτ της Αγγλίας, σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η Αστυνομία του Χάμπσιρ και της κομητείας του Νησιού κλήθηκε στο σημείο της συντριβής, λίγο πριν τις 9:30 το πρωί (τοπική ώρα). Στο σημείο έσπευσε επίσης ομάδα παροχής πρώτων βοηθειών, συμπεριλαμβανομένου ενός γιατρού και ειδικού παραϊατρικού.

Δεν είναι σαφές πόσα άτομα επέβαιναν στο ελικόπτερο ή πόσοι τραυματίστηκαν.

Μια μάρτυρας δήλωσε σε τοπικό μέσο ότι είδε το ελικόπτερο να «περιστρέφεται» πριν συντριβεί σε έναν φράκτη. Ισχυρίστηκε, ακόμα, ότι είδε τέσσερα άτομα να βρίσκονται μέσα στην καμπίνα.

«Ο δρόμος είναι κλειστός λόγω του μεγάλου αριθμού οχημάτων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που βρίσκονται στο σημείο, οπότε παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή αυτή τη στιγμή», ανέφερε η αστυνομία στην ανακοίνωσή της.

protothema.gr