Η αστυνομία στην πολιτεία Βικτώρια της Αυστραλίας διεξάγει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό ενόπλου, ο οποίος σκότωσε δύο αστυνομικούς και τραυμάτισε έναν ακόμη όταν επιχείρησαν να του επιδώσουν ένταλμα που σχετιζόταν με κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης. Το περιστατικό σημειώθηκε στην αγροτική πόλη Πορεπάνκα, περίπου 300 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μελβούρνης.

Η αστυνομία της Βικτώριας ανέφερε σε ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ερευνά ενεργό περιστατικό και κάλεσε τους κατοίκους να αποφύγουν την περιοχή. Δεν έχουν δοθεί επισήμως λεπτομέρειες, ωστόσο η εφημερίδα The Age μετέδωσε ότι οι αστυνομικοί δέχθηκαν ενέδρα κατά την προσπάθεια επίδοσης του εντάλματος. Ο ένοπλος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, διέφυγε μαζί με μέλη της οικογένειάς του, ανάμεσά τους και παιδιά, ενώ στο σημείο αναπτύχθηκαν βαριά οπλισμένες ειδικές δυνάμεις.

Two police officers have been murdered and a third injured in a shooting in country Victoria, with suspect Dezi Freeman, an alleged 'sovereign citizen', on the run and holding his family hostage as a manhunt spans two states. https://t.co/OF81oZXOfr pic.twitter.com/iXbrBpQLc1 August 26, 2025

Το τηλεοπτικό δίκτυο ABC ανέφερε ότι οι αρχές εκτιμούν πως ο δράστης είναι «κυρίαρχος πολίτης» – όρος που περιγράφει άτομα τα οποία θεωρούν τους εαυτούς τους ανεξάρτητους από τους νόμους και την εξουσία του κράτους. Ο Επίτροπος της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας Ρις Κέρσοου έκανε λόγο για «έντονη ανησυχία» σχετικά με την ασφάλεια των εμπλεκομένων.

Η δήμαρχος της Πορεπάνκα, Σάρα Νίκολας, χαρακτήρισε την ημέρα «βαθιάς οδύνης και σοκ», εκφράζοντας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των δύο αστυνομικών. Οι τοπικές αρχές αποφάσισαν το κλείσιμο δημοσίων εγκαταστάσεων, όπως βιβλιοθηκών και κέντρων ενημέρωσης, μέχρι νεωτέρας.

Dezi Freeman, a 56-year-old conspiracy theorist who has repeatedly espoused hatred for police, has been identified as the alleged gunman.⁠ ⁠



Freeman, a self-proclaimed “sovereign citizen”, remains on the run from police with his wife, Mali, and at least one other family… pic.twitter.com/nk9qnPuhr1 August 26, 2025

Η διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Πορεπάνκα, Τζιν Γκίλιες, δήλωσε ότι περίπου 90 μαθητές παρέμειναν σε καθεστώς περιορισμού στους εσωτερικούς χώρους από τις 11:30 το πρωί, ενώ κλειστό παραμένει και το τοπικό αεροδρόμιο λόγω της κατάστασης.

Η μικρή πόλη των 1.000 κατοίκων παραμένει σε κατάσταση συναγερμού, με την αστυνομία να συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό του ενόπλου.

