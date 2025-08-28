Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολωνικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη την Πέμπτη κατά τη διάρκεια δοκιμαστικών πτήσεων, ενόψει του αεροπορικού σόου που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο (30-31 Αυγούστου) στο Ράντομ.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το αεροσκάφος φαίνεται να χάνει ύψος και να συντρίβεται εντός αεροπορικής βάσης, με αποτέλεσμα να υψωθεί τεράστια πύρινη σφαίρα.

Polish Air Force F-16 reportedly crashed this evening during training for the Radom Air Show. pic.twitter.com/d2KivgSTjN August 28, 2025

Ο πιλότος δεν κατάφερε να ενεργοποιήσει το σύστημα εκτίναξης και σκοτώθηκε ακαριαία, σύμφωνα με τις εικόνες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.

🇵🇱 BREAKING: F-16 Crashes, Pilot Killed Instantly



A tragic accident occurred in Radom, Poland, when a F-16 fighter jet crashed during preparations for an air show.



The pilot, performing a loop, miscalculated the altitude, causing the jet to slam into the tarmac and erupt in a… pic.twitter.com/DEG0l2fLTK — SVS NEWS AGENCY (@svsnewsagency) August 28, 2025

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ οι πολωνικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας.

