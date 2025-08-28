Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολωνικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη την Πέμπτη κατά τη διάρκεια δοκιμαστικών πτήσεων, ενόψει του αεροπορικού σόου που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο (30-31 Αυγούστου) στο Ράντομ.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το αεροσκάφος φαίνεται να χάνει ύψος και να συντρίβεται εντός αεροπορικής βάσης, με αποτέλεσμα να υψωθεί τεράστια πύρινη σφαίρα.
Ο πιλότος δεν κατάφερε να ενεργοποιήσει το σύστημα εκτίναξης και σκοτώθηκε ακαριαία, σύμφωνα με τις εικόνες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ οι πολωνικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας.