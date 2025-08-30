Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν τα ξημερώματα επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ, στην κεντροανατολική Ουκρανία.

«Η περιφέρεια δέχεται μαζική επίθεση. Ακούγονται εκρήξεις. Υπάρχουν πλήγματα σε Ντνίπρο και Πάβλογκραντ», αναφέρει ο περιφερειάρχης Σερχίι Λισάκ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια έως ότου λήξει ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα.

🇺🇦🇷🇺 A multistory residential apartment building in Zaporizhzhia city was destroyed during the ongoing Russian drone and missile strikes on Ukraine this evening. pic.twitter.com/PhXBhcztwW August 30, 2025

Στις αρχές της εβδομάδας, το Κίεβο παραδέχθηκε για πρώτη φορά πως ρωσικά στρατεύματα έχουν προωθηθεί στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ (κεντροανατολικά), όπου ο ρωσικός στρατός είχε ανακοινώσει πως προελαύνει από τον Ιούλιο.

⚡️⚡️Russian missile strikes on Ukrainian regime positions in the Dnipropetrovsk region. pic.twitter.com/jgv39QnEY7 — Oreshnik News (@Oreshniknews) August 30, 2025

Εν τω μεταξύ, στη Ζαπορίζια ο περιφερειάρχης Ιβάν Φέντοροφ ανέφερε πως τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικού βομβαρδισμού και δημοσιοποίησε στο Telegram φωτογραφίες κτιρίου που είχε παραδοθεί στις φλόγες.

protothema.gr