Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε οργισμένα στην απόφαση ομοσπονδιακού εφετείου που έκρινε παράνομους πολλούς από τους δασμούς που είχε επιβάλει η κυβέρνησή του, προειδοποιώντας ότι χωρίς αυτούς «η Αμερική θα καταστρεφόταν». Ο Τραμπ, που εμφανίστηκε αποφασισμένος να συνεχίσει τον εμπορικό του πόλεμο, ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο, υπερασπιζόμενος την πολιτική προστατευτισμού που εφάρμοσε κατά την πρώτη θητεία του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε οργισμένα στην απόφαση ομοσπονδιακού εφετείου που έκρινε παράνομους πολλούς από τους δασμούς που επέβαλε, υποστηρίζοντας ότι χωρίς αυτούς «η Αμερική θα καταστρεφόταν». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε αποφασισμένος να συνεχίσει τον εμπορικό του πόλεμο, προαναγγέλλοντας προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Το Εφετείο για την Ομοσπονδιακή Περιφέρεια (Court of Appeals for the Federal Circuit), με ψήφους 7 έναντι 4, αποφάνθηκε ότι η επίκληση από τον Τραμπ του Νόμου περί Διεθνών Οικονομικών Έκτακτων Εξουσιών (IEEPA) για την επιβολή εκτεταμένων δασμών δεν είχε νομική βάση. Σύμφωνα με την ετυμηγορία, το Κογκρέσο ουδέποτε είχε παραχωρήσει «απεριόριστη εξουσία» στον εκάστοτε πρόεδρο για τη φορολόγηση των εισαγωγών.

Παρά την απόφαση, οι δικαστές ανέβαλαν την εφαρμογή της μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, δίνοντας στον Λευκό Οίκο τον απαραίτητο χρόνο για να καταθέσει έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο. Στο επίκεντρο βρίσκονται δασμοί που αφορούν από την Κίνα έως την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και χώρες όπως ο Καναδάς και το Μεξικό.

Ο Τραμπ, που έχει στηρίξει μεγάλο μέρος της εμπορικής του στρατηγικής στους δασμούς, χαρακτήρισε «λανθασμένη» και «κομματική» την απόφαση. «Αν αυτοί οι δασμοί καταργηθούν, θα είναι μια ολική καταστροφή για τη χώρα», έγραψε σε ανάρτησή του, επαναλαμβάνοντας ότι οι δασμοί θα «κάνουν την Αμερική πλούσια ξανά».

Η υπόθεση έχει μεγάλη βαρύτητα, καθώς οι δασμοί αποτέλεσαν κεντρικό μοχλό πίεσης της Ουάσινγκτον σε εμπορικές διαπραγματεύσεις, αποφέροντας δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα. Η κυβέρνηση είχε προειδοποιήσει το δικαστήριο ότι τυχόν περιορισμός της εξουσίας του προέδρου θα μπορούσε να προκαλέσει «οικονομικό χάος» και να υπονομεύσει συμφωνίες που έχουν συναφθεί με διεθνείς εταίρους.

Ακόμη και σε περίπτωση οριστικής ήττας στο Ανώτατο Δικαστήριο, ο Τραμπ θα εξακολουθήσει να διαθέτει εργαλεία για την επιβολή δασμών μέσω άλλων διατάξεων, όπως το Section 232 (για λόγους εθνικής ασφάλειας), το Section 122 (δασμοί έως 15% για περιορισμένο διάστημα) και το Section 301 (απάντηση σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές).

Η απόφαση του εφετείου, ωστόσο, θεωρείται ορόσημο, καθώς επαναφέρει στο προσκήνιο το συνταγματικό ζήτημα της αρμοδιότητας του Κογκρέσου στον καθορισμό της εμπορικής πολιτικής. Ο Τζέικ Κόλβιν, πρόεδρος του National Foreign Trade Council, έκανε λόγο για «μήνυμα αφύπνισης» προς το Κογκρέσο να ανακτήσει τον θεσμικό του ρόλο στη ρύθμιση των δασμών.

