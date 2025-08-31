Bέβαιη για την αμερικανική συμμετοχή στις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, εμφανίζεται η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.



Σε συνέντευξή της στους Financial Times αναφέρει ότι ο Πρόεδρος Τραμπ «μας επαναβεβαίωσε ότι θα υπάρξει μια αμερικανική παρουσία ως μέσο ανάσχεσης στην Ουκρανία».

Η επικεφαλής της Ε.Ε προσθέτει ότι η Ευρώπη έχει ένα απολύτως ακριβές σχέδιο για την αποστολή ευρωπαϊκων στρατευμάτων στην Ουκρανία

«Εχουμε ξεκάθαρο οδικό χάρτη και υπήρξε συμφωνία επ’ αυτού στον Λευκό Οίκο, είπε ακόμη η φον ντερ Λάιεν, υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμενο σχέδιο «πηγαίνει πολύ καλά».

Οι δηλώσεις φον ντερ Λαιεν έρχονται μία ημέρα από δημοσιεύματα με αντικρουόμενες πληροφορίες.

Από τη μία, δημοσίευμα της Telegraph εμφανίζει τον Αμερικανό Πρόεδρο να έχει καταλήξει στον τρόπο αμερικανικής συμμετοχής στις εγγυήσεις ασφαλείας μέσω αποστολής ιδιωτικού αμερικανικού στρατού.



Από την άλλη, πληροφορίες θέλουν Αμερικανούς αξιωματούχους να βλέπουν τους Ευρωπαίους ηγέτες ως σημαντικό εμπόδιο στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.



Axios: Σκέψεις Τραμπ για υπαναχώρηση



Τις εν λόγω πληροφορίες μεταδίδει ο ιστότοπος Axios, που μεταξύ άλλων αναφέρει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποστασιοποιηθεί από τις διαπραγματεύσεις, μέχρις ότου η Ρωσία και η Ουκρανία επιδείξουν μεγαλύτερη ευελιξία.

«Θα κάνουμε ένα βήμα πίσω και θα παρακολουθήσουμε. Ας το παλέψουν για λίγο και θα δούμε τι θα συμβεί» είπε ο αξιωματούχος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ανώτεροι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιστεύουν ότι ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες υποστηρίζουν δημόσια την προσπάθεια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να οδηγήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία στο τέλος του, αλλά σιωπηλά προσπαθούν να ακυρώσουν την «πρόοδο που έχει σημειωθεί μετά την Αλάσκα».

«Χάνουν την υπομονή τους»



«Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου φέρεται να χάνουν την υπομονή τους με τους Ευρωπαίους ηγέτες», αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ.

Το Axios μετέδωσε ακόμη ότι οι κυρώσεις που οι ΗΠΑ προτρέπουν την Ευρώπη να υιοθετήσει κατά της Ρωσίας, περιλαμβάνουν πλήρη παύση όλων των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και δευτερογενείς δασμούς από την ΕΕ στην Ινδία και στην Κίνα, παρόμοιους δηλαδή με εκείνες που επέβαλαν οι ΗΠΑ στην Ινδία.

«Οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να παρατείνουν αυτόν τον πόλεμο και να δημιουργούν παράλογες προσδοκίες, ενώ παράλληλα περιμένουν από την Αμερική να επωμιστεί το κόστος» δήλωσε στο Axios κορυφαίος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. «Αν η Ευρώπη θέλει να κλιμακώσει αυτόν τον πόλεμο, αυτό θα εξαρτηθεί από τη ίδια».

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι οι συνομιλίες με Βρετανία και Γαλλία είναι πιο εποικοδομητικές και διαμαρτύρονται ότι άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες θέλουν από τις ΗΠΑ να επωμιστούν όλο το κόστος του πολέμου.

Σε παραμυθένια χώρα



«Η επίτευξη μιας συμφωνίας είναι η τέχνη του εφικτού» σημείωσε επίσης ο κορυφαίος αξιωματούχος που καταλήγει με τα εξής: «Αλλά μερικοί από τους Ευρωπαίους συνεχίζουν να ζουν σε μια παραμυθένια χώρα που αγνοεί το γεγονός ότι χρειάζονται δύο για να χορέψει κανείς τανγκό».

naftemporiki.gr