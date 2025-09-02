Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι η χώρα εισέρχεται στην «αποφασιστική φάση» του πολέμου κατά της Χαμάς, τονίζοντας ότι η στρατιωτική προετοιμασία για την κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Σε μήνυμά του, ο Νετανιάχου επανέλαβε την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να διαλύσει τη Χαμάς, κάνοντας παράλληλα λόγο για «στρατηγικές νίκες» απέναντι στην ιρανική συμμαχία. «Εργαζόμαστε για να νικήσουμε τη Χαμάς. Αλλά στη διάρκεια αυτής της πορείας, έχουμε επιτύχει θαύματα», ανέφερε, σημειώνοντας ότι το Ισραήλ αντιμετώπισε με επιτυχία απειλές από τη Γάζα, τον Λίβανο, το καθεστώς Άσαντ στη Συρία, το Ιράν και τους Χούτις.

«Ό,τι ξεκίνησε στη Γάζα – πρέπει να τελειώσει στη Γάζα», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

«Δύσκολες αποφάσεις» και στήριξη στρατού

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνησή του αναγκάστηκε να λάβει «πολύ δύσκολες αποφάσεις» καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, οι οποίες, όπως είπε, φάνταζαν αδύνατο να εφαρμοστούν αλλά υλοποιήθηκαν χάρη στη συμβολή του στρατού. «Εσείς μας δώσατε τη δύναμη να οδηγήσουμε το Ισραήλ προς τη συνολική νίκη», ανέφερε, απευθυνόμενος στους στρατιώτες.

Τόνισε επίσης ότι «τώρα στεκόμαστε μπροστά στο στάδιο της απόφασης», εκφράζοντας εμπιστοσύνη στις Ένοπλες Δυνάμεις και επισημαίνοντας πως «ολόκληρο το έθνος σας αγκαλιάζει».

Η δήλωση του Νετανιάχου ήρθε ενώ χιλιάδες έφεδροι καλούνται εκ νέου σε υπηρεσία για να συμμετάσχουν στην κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα.

