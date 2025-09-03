Ένα πολυτελές γιοτ αξίας περίπου 800.000 ευρώ βυθίστηκε την Τρίτη (2/9), μόλις λίγα λεπτά μετά την καθέλκυσή του στη θάλασσα, ανοιχτά της πόλης Ζονγκουλντάκ στη βόρεια Τουρκία.

Το σκάφος με το όνομα «Dolce Vento», μήκους 24–30 μέτρων, είχε κατασκευαστεί στο ναυπηγείο Med Yilmaz και επρόκειτο να πραγματοποιήσει το πρώτο του ταξίδι. Αν και η καθέλκυση έγινε χωρίς προβλήματα, περίπου 15 λεπτά αργότερα το γιοτ παρουσίασε σοβαρά προβλήματα ισορροπίας, άρχισε να γέρνει και τελικά ανατράπηκε, προκαλώντας πανικό στους επιβάτες.

Στο βίντεο από το περιστατικό διακρίνεται επιβάτης να σκαρφαλώνει στο μισοβυθισμένο σκάφος και να πηδά στη θάλασσα, ενώ οι υπόλοιποι κολύμπησαν προς την ακτή. Κανείς δεν τραυματίστηκε.

Η τουρκική ακτοφυλακή και οι δυνάμεις διάσωσης έσπευσαν στο σημείο, ξεκινώντας επιχείρηση για την ανέλκυση του σκάφους και διερεύνηση των αιτιών της βύθισης. Σύμφωνα με ειδικούς, η αστάθεια πιθανόν να οφείλεται σε λάθη στον υπολογισμό του μετακεντρικού ύψους, πρόβλημα που έχει οδηγήσει και στο παρελθόν σε παρόμοιες καταστροφές.

