Η Ιταλία αποχαιρετά σήμερα τον Τζόρτζιο Αρμάνι, τον εμβληματικό σχεδιαστή μόδας που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών την περασμένη Πέμπτη. Η κηδεία του θα τελεστεί το απόγευμα στο Rivalta di Gazzola, στην Πιατσέντσα, σε στενό οικογενειακό κύκλο, με την ταφή του να γίνεται στον οικογενειακό τάφο δίπλα στους γονείς και τον αδελφό του.

Ο Αρμάνι τιμήθηκε το Σαββατοκύριακο με λαϊκό προσκύνημα στο Teatro Armani στο Μιλάνο, όπου για δεκαετίες παρουσίαζε τις συλλογές του. Περισσότεροι από 15.000 άνθρωποι προσήλθαν, με την ουρά να σχηματίζεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Ο χώρος είχε διαμορφωθεί με λευκά τριαντάφυλλα και κεριά, αποπνέοντας την αίσθηση λιτής κομψότητας που χαρακτήριζε τον σχεδιαστή.

Στην τελετή απέτισαν φόρο τιμής εξέχουσες προσωπικότητες της μόδας, της πολιτικής και του πολιτισμού, όπως η Donatella Versace, οι Dean και Dan Caten (Dsquared2), ο Santo Versace, καθώς και η υπουργός Παιδείας Anna Maria Bernini. Από τον χώρο του αθλητισμού και της τέχνης παρόντες ήταν η Ολυμπιονίκης Federica Pellegrini, η ηθοποιός Isabella Ferrari και ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Marco Tardelli.

Παράλληλα, πλήθος πολιτών ταξίδεψε από διάφορες πόλεις για να αποχαιρετήσει τον «Βασιλιά Τζόρτζιο». «Πάντα ξεχώριζε για την απλότητα και τη σεμνότητά του», δήλωσε ο κάτοικος Μιλάνου Christian Moncada. Άλλοι, όπως ο Alfonso Di Gennaro από το Τορίνο, μοιράστηκαν προσωπικές εμπειρίες συνάντησής τους με τον Αρμάνι.

Το χωριό Rivalta di Gazzola βρίσκεται σε επιφυλακή για την ιδιωτική τελετή, με τα ιταλικά μέσα να θυμίζουν πως ο Αρμάνι επισκεπτόταν συχνά την ιδιαίτερη πατρίδα του για να αποτίσει φόρο τιμής στην οικογένεια αλλά και για να απολαύσει τις τοπικές γεύσεις.

Στις 28 Σεπτεμβρίου, το Μιλάνο θα τιμήσει εκ νέου τον σχεδιαστή με μια επίδειξη μόδας στο Palazzo Brera, αφιερωμένη στα 50 χρόνια ιστορίας του οίκου Armani.

