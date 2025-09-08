Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε σε αστυνομικό τμήμα της Σμύρνης, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο αστυνομικοί και να τραυματιστούν έξι άτομα, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές.

Ο δράστης, 16 ετών, εμφανίστηκε έξω από το τμήμα στην περιοχή Μπαλτσόβα κρατώντας κυνηγετικό όπλο και άνοιξε πυρ κατά των αστυνομικών. Αρχικά αναφέρθηκε ότι τρεις ένστολοι έχασαν τη ζωή τους, ωστόσο οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι οι νεκροί είναι δύο.

🔴 Polis merkezine saldıran şahıs yakalandı!



➥ İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine gelen 16 yaşındaki şahıs uzun namlulu silahla ateş açtı. Saldırıda 2 polis şehit olurken 1 polis yaralandı. Yakalanan şahsın görüntüleri kamerada. pic.twitter.com/pz9a2S7anf September 8, 2025

Ο γενικός εισαγγελέας της Σμύρνης, Αλί Γέλνταν, δήλωσε ότι έξι άτομα τραυματίστηκαν και ότι ο ανήλικος συνελήφθη. «Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη», σημείωσε, σύμφωνα με το CNN Türk.

Οι τοπικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες για τα κίνητρα του δράστη.

