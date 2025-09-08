Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε σε αστυνομικό τμήμα της Σμύρνης, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο αστυνομικοί και να τραυματιστούν έξι άτομα, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές.
Ο δράστης, 16 ετών, εμφανίστηκε έξω από το τμήμα στην περιοχή Μπαλτσόβα κρατώντας κυνηγετικό όπλο και άνοιξε πυρ κατά των αστυνομικών. Αρχικά αναφέρθηκε ότι τρεις ένστολοι έχασαν τη ζωή τους, ωστόσο οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι οι νεκροί είναι δύο.
Ο γενικός εισαγγελέας της Σμύρνης, Αλί Γέλνταν, δήλωσε ότι έξι άτομα τραυματίστηκαν και ότι ο ανήλικος συνελήφθη. «Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη», σημείωσε, σύμφωνα με το CNN Türk.
Οι τοπικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες για τα κίνητρα του δράστη.