Νέο περιστατικό με λανθασμένη μετάγγιση αίματος σε ασθενή, αυτή τη φορά σε ιδιωτική κλινική και συγκεκριμένα στην Ευρωκλινική στην Ελλάδα, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Μία νοσηλεύτρια της κλινικής, έκανε μετάγγιση λάθος ομάδας αίματος σε 67χρονο ογκολογικό ασθενή. Το συμβάν έγινε αντιληπτό από την σύζυγό του και η μετάγγιση διεκόπη (είχαν ήδη τοποθετηθεί 40ml από τα 200ml, ενώ η Ευρωκλινική μιλά για λιγότερα από 5 ml αίματος).

Ο ασθενής νοσηλεύεται στην Εντατική και σύμφωνα με το νοσοκομείο δεν κινδυνεύει η ζωή του και βρίσκεται στη ΜΕΘ για προληπτικούς λόγους. Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα από την Ελληνική Αστυνομία: η νοσηλεύτρια, ο διευθυντής της κλινικής και η επόπτρια. Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ το Εθνικό Κέντρο αιμοδοσίας έχει στείλει κλιμάκιο για τη διερεύνηση του συμβάντος.

Υπενθυμίζεται ότι, πριν λίγους μήνες παρόμοιο περιστατικό είχε καταγραφεί στο Τζάνειο Νοσοκομείο, προκαλώντας τον θάνατο μιας 62χρονης γυναίκας.

Αίσθηση έχει προκαλέσει στις αρμόδιες Αρχές που διερευνούν το περιστατικό, ότι στο δωμάτιο νοσηλεύονταν μόλις 2 ασθενείς, οι οποίοι μάλιστα φορούσαν «βραχιολάκι» ταυτοποίησης μετά την εισαγωγή τους, γεγονός που πρακτικά μηδένιζε κάθε περιθώριο λάθους. Η σύγκριση με τις συνθήκες νοσηλείας στο Τζάνειο όπου είχε καταγραφεί το άλλο συμβάν πριν από λίγους μήνες είναι αναπόφευκτη- στο δημόσιο νοσοκομείο οι νοσηλευόμενοι ήταν περισσότεροι και χωρίς βραχιολάκια, καθώς όπως εξηγήθηκε αργότερα, είχε χαλάσει ο εκτυπωτής.

Επίσης, κατά πληροφορίες η νοσηλεύτρια που έκανε την λανθασμένη πράξη της μετάγγισης φέρεται να είναι απόφοιτη πανεπιστημιακής νοσηλευτικής σχολής.

Η ανακοίνωση της Ευρωκλινικής για το περιστατικό

Τη δική της εκδοχή για το περιστατικό έδωσε με ανακοίνωσή της η Ευρωκλινική, στην οποία αναφέρεται: Σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, σε έκτακτη μετάγγιση σε ασθενή της κλινικής μας και κατά παρέκκλιση των αυστηρών διαδικασιών που εφαρμόζουμε, ξεκίνησε χορήγηση μονάδας αίματος που προοριζόταν για άλλον ασθενή. Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό και η διαδικασία διεκόπη χωρίς καθυστέρηση.

Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του, παρακολουθείται στενά από την ιατρική μας ομάδα και δεν διατρέχει κίνδυνο. Η κλινική έχει ενημερώσει και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές.

Η ασφάλεια και η φροντίδα των ασθενών μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα από το σύνολο του προσωπικού μας.

