Σε κρίσιμο σημείο τα αποθέματα αίματος με τον κίνδυνο για αναβολή χειρουργικών επεμβάσεων, αλλά και μεταγγίσεων σε πολυμεταγγιζόμενα άτομα, όπως οι θαλασσαιμικοί να είναι ορατός. Μάλιστα, το Κέντρο Αίματος έχει ήδη ενημερώσει τους θαλασσαμικούς για την έλλειψη αίματος, προειδοποιώντας για τα προβλήματα που ενδεχομένως να προκύψουν τις επόμενες ημέρες σε σχέση με την πραγματοποίηση των προγραμματισμένων τους ραντεβού.

Η προϊστάμενη του Κέντρου Αίματος κάλεσε τους πολίτες να προχωρήσουν σε αιμοδοσία πριν φύγουν για τις διακοπές τους, ενώ ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Θαλασσαιμίας υπενθύμισε, μέσω του «Φ», ότι η μετάγγιση αίματος για κάποιους ανθρώπους είναι ο μοναδικός τρόπος θεραπείας και επιβίωσης. «Ο Αύγουστος είναι ίσως ο δυσκολότερος μήνας για τα άτομα με θαλασσαιμία. Το καλοκαίρι, οι ανάγκες μας σε αίμα αυξάνονται και την ίδια ώρα βρισκόμαστε, αυτή την περίοδο που οι άνθρωποι λειτουργούν εκτός της ρουτίνας και της καθημερινότητάς τους, με μειωμένα αποθέματα αίματος. Η μετάγγιση για ένα άτομο με θαλασσαιμία αποτελεί την μοναδική μορφή θεραπείας την οποία μπορούμε να έχουμε και αυτή προέρχεται από την προσφορά των αιμοδοτών μας», είπε ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Μίλτος Μιλτιάδους.

«Το καλοκαίρι οι ανάγκες μας σε αίμα αυξάνονται, ενώ παράλληλα, λόγω της θερινής περιόδου, οι πολίτες απομακρύνονται από τις πόλεις και μειώνονται οι αιμοδοσίες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα αποθέματα αίματος να πέφτουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Η μετάγγιση είναι για εμάς η μοναδική μορφή θεραπείας και εξαρτάται αποκλειστικά από την προσφορά των αιμοδοτών», πρόσθεσε.

Το Κέντρο αίματος, είπε, ο κ. Μιλτιάδους «μας έχει ενημερώσει για πιθανές ελλείψεις που μπορεί να οδηγήσουν σε περικοπές στις μονάδες ερυθρών αιμοσφαιρίων που δίνονται για μεταγγίσεις στους θαλασσαιμικούς ασθενείς. «Η υπομετάγγιση δεν αποτελεί λύση. Χωρίς επαρκείς ποσότητες αίματος, οι μεταγγίσεις γίνονται συχνότερες, αυξάνοντας την ταλαιπωρία τόσο των ασθενών όσο και του ιατρικού προσωπικού, ενώ διαταράσσεται ο οικογενειακός και εργασιακός προγραμματισμός», τόνισε. «Επιβάλλεται, λοιπόν, να εξευρεθούν λύσεις ώστε να αυξηθεί η επάρκεια του αίματος και σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Είμαστε βέβαιοι ότι οι αιμοδότες μας και πάλι θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να μην στερηθεί κανείς, ούτε άτομο με Θαλασσαιμία αλλά και κανένας άλλος ασθενής που το χρειάζεται, το πιο πολύτιμο αγαθό. ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη περίοδο και τους ευχαριστούμε εκ των προτέρων», είπε καταλήγοντας.

Από πλευράς της σε δηλώσεις της η προϊστάμενη του Κέντρου Αίματος Αντρούλλα Παναγιώτου, απηύθυνε επείγουσα έκκληση προς το κοινό. «Οι ημερήσιες ανάγκες μας φτάνουν τις 300 φιάλες αίματος για να διατηρείται το απαραίτητο απόθεμα ασφαλείας», είπε η κ. Παναγιώτου προσθέτοντας ότι «ο αγώνας του Κέντρου για την εξεύρεση αίματος είναι καθημερινός, καθώς συνεχίζονται τα χειρουργεία και υπάρχουν πολλά περιστατικά με αιμορραγίες».

Προς ενίσχυση των αποθεμάτων, πρόσθεσε, «έχουν προγραμματιστεί αιμοδοσίες την ερχόμενη εβδομάδα στο Mall Λευκωσίας, ενώ οι σταθμοί αιμοδοσίας σε όλες τις πόλεις θα λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο: Από τις 7:30π.μ. έως τις 8:00μ.μ. στη Λευκωσία και τη Λεμεσό, και με ολοήμερο ωράριο στην Πάφο και τη Λάρνακα, εκτός εξωτερικών αιμοδοσιών που μπορεί να περιορίσουν το ωράριο. Κάθε δωρεά αίματος μπορεί να σώσει ζωές. Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, ας δείξουμε όλοι έμπρακτα την αλληλεγγύη μας και την αγάπη για τον συνάνθρωπο».