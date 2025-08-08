Σοβαρές ελλείψεις σε αίμα καταγράφονται αυτή την περίοδο, με τα αποθέματα να βρίσκονται σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα, όπως δήλωσε η Προϊστάμενη του Κέντρου Αίματος, Αντρούλλα Παναγιώτου.

Η κ. Παναγιώτου απηύθυνε επείγουσα έκκληση στους πολίτες να προσέλθουν στους σταθμούς αιμοδοσίας, καθώς, όπως ανέφερε, «κινδυνεύουν να αναβληθούν χειρουργεία» και μεταγγίσεις ενδέχεται να μετατεθούν λόγω της έλλειψης. Η κατάσταση αποδίδεται κυρίως στην απουσία πολιτών λόγω των καλοκαιρινών διακοπών.

Οι ανάγκες σε αίμα ανέρχονται σε 300 φιάλες ημερησίως, ώστε να διατηρείται το απόθεμα ασφαλείας. «Ο αγώνας του Κέντρου για εξεύρεση αίματος είναι καθημερινός», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «τα χειρουργεία συνεχίζονται και υπάρχουν πολλά περιστατικά με αιμορραγίες».

Η κ. Παναγιώτου ανακοίνωσε ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν αιμοδοσίες στο Mall Λευκωσίας, με το πλήρες πρόγραμμα να αναρτάται αύριο στην ιστοσελίδα του Κέντρου Αίματος. Παράλληλα, οι σταθμοί αιμοδοσίας στις πόλεις θα παραμείνουν ανοιχτοί όλη την ημέρα:

Στη Λευκωσία και τη Λεμεσό, από 07:30 έως 20:00.

Σε Πάφο και Λάρνακα, με ολοήμερο ωράριο, εκτός εάν κληθούν για εξωτερική αιμοδοσία, οπότε θα λειτουργούν από 07:30 έως 15:00.

