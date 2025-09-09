Εργαζόμενη σε σχολείο ειδικής αγωγής στην Αριζόνα κατέγραφε σε βίντεο το σεξ που έκανε με 17χρονο - Του έλεγε ότι ήθελε να την αφήσει έγκυο

Στη σύλληψη μιας 24χρονης εργαζομένου σε σχολείο ειδικής αγωγής, προχώρησαν οι Αρχές της Αριζόνα σε σχέση με σεξουαλικές επαφές που είχε με 17χρονο μαθητή.

Η σύλληψη της Σάρλοτ Χουέσμπι έγινε αφού εντοπίστηκε βίντεο, στο οποίο φαίνεται να κάνει σεξ με τον ανήλικο μαθητή.

Η Χουέσμπι που εργαζόταν ως θεραπευτική βοηθός στο Austin Centers for Exceptional Students στην Peoria, κατηγορήθηκε για σεξουαλική επαφή με ανήλικο την περασμένη εβδομάδα, αφού άλλοι μαθητές κατήγγειλαν την ανάρμοστη σχέση.

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, η Χουέσμπι είχε τακτικές σεξουαλικές επαφές με τον 17χρονο που ξεκίνησαν λίγες εβδομάδες μετά την πρώτη τους συνάντηση στο σχολείο το 2024

Κατά τη δικογραφία η 24χρονη είχε κλείσει ακόμη και δωμάτιο σε ξενοδοχείο, όπου βιντεοσκόπησε το σεξ που έκανε με τον ανήλικο στον οποίο φέρεται να είπε ότι ήθελε να την αφήσει έγκυο.

Η διευθύντρια του σχολείου έμαθε για τα «ακατάλληλα μηνύματα» που αντάλλαξε η Χουέσμπι με τον μαθητή στις 28 Αυγούστου, αφού ένας άλλος μαθητής είπε στον σύμβουλο καθοδήγησης ότι ο έφηβος μιλούσε για τις σεξουαλικές τους επαφές.

Άλλος μαθητής αποκάλυψε ότι ένα βίντεο στο οποίο ο 17χρονος έκανε σεξ με την 24χρονη, μοιράστηκε σε μια ομαδική συζήτηση στα social media.

Η Χουέσμπι, που τέθηκε αμέσως σε διαθεσιμότητα, ομολόγησε ότι έκανε σεξ με τον νεαρό 10 με 15 φορές με αποτέλεσμα να της απαγγελθούν δύο κατηγορίες για σεξ με ανήλικο.

Ο πατέρας του μαθητή είπε στους αστυνομικούς ότι ο γιος του είχε ισχυριστεί ότι είχε σχέση με μια 18χρονη μαθήτρια λυκείου ονόματι «Angie» αποκαλύπτοντας μετά από μήνες ότι ήταν η Χουέσμπι

«Περνούσε σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο με τη Σάρλοτ από το 2024 και πέρασε το μεγαλύτερο μέρος των καλοκαιρινών διακοπών του 2025 μαζί της, κατέθεσε ο πατέρας στην αστυνομία υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος «δεν ήξερε ποτέ ότι η Σάρλοτ ήταν 24 ετών και δούλευε στο σχολείο [του γιου του]».

