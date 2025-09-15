Σε νέα πρόκληση στο Αιγαίο προχώρησε η Τουρκία, εκδίδοντας NAVTEX μέσω του σταθμού της Σμύρνης για την πραγματοποίηση επιστημονικών ερευνών από το ωκεανογραφικό σκάφος «Πίρι Ρέις». Η Ελλάδα απάντησε άμεσα με αντι-NAVTEX, υπογραμμίζοντας ότι η τουρκική ανακοίνωση στερείται νομιμότητας.

Σύμφωνα με την τουρκική οδηγία, οι έρευνες θα διαρκέσουν δέκα ημέρες και θα καλύψουν θαλάσσια ζώνη δυτικά της Λέσβου, νότια της Χίου και έως τη νησίδα Καλόγερος. Η Άγκυρα επικαλείται επιστημονικό χαρακτήρα, ωστόσο η κίνηση αυτή εγείρει ζητήματα κυριαρχίας, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής εμπίπτει στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Η Αθήνα, μέσω του σταθμού Λήμνου, εξέδωσε αντι-NAVTEX (154/25) επισημαίνοντας ότι η περιοχή υπάγεται σε ελληνική αρμοδιότητα και ότι η ανακοίνωση της Τουρκίας είναι άκυρη. Η πορεία του τουρκικού σκάφους θα παρακολουθείται στενά, με τις ελληνικές αρχές σε ετοιμότητα για τυχόν εξελίξεις.

Ιδιαίτερο βάρος αποδίδεται στο γεγονός ότι η πορεία του «Πίρι Ρέις» περιλαμβάνει την περιοχή της νησίδας Καλόγερος, η οποία εντάσσεται σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σε μόνιμο πεδίο βολής των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων – σημείο που παραδοσιακά προκαλεί αντιδράσεις της Άγκυρας.

Η κίνηση της Τουρκίας εντάσσεται σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Προηγήθηκε η επίσημη πρόταση της αμερικανικής Chevron για έρευνες νοτίως της Κρήτης, εξέλιξη που προκάλεσε την αντίδραση της Άγκυρας λόγω του τουρκολιβυκού μνημονίου. Παράλληλα, η ενεργειακή ατζέντα περιλαμβάνει την υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου, η οποία έχει ήδη δημιουργήσει τριβές μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας.

