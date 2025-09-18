Τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (τοπική ώρα) σε αγροτική περιοχή της κεντρικής Πενσυλβάνια, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον αστυνομικών που εκτελούσαν ένταλμα σύλληψης. Σύμφωνα με τον Επίτροπο της Πολιτειακής Αστυνομίας, συνταγματάρχη Κρίστοφερ Πάρις, τρεις αστυνομικοί σκοτώθηκαν, ενώ δύο ακόμη νοσηλεύονται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση.

Ο ύποπτος της επίθεσης έπεσε νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, χωρίς να αποκαλύψουν το όνομά του.

Three officers were killed and two critically injured in North Codorus Township, Pennsylvania, after a gunman opened fire while police served a warrant.



The suspect died from a self-inflicted gunshot. A school district briefly sheltered in place. #Pennsylvania pic.twitter.com/ZIDxIYenhN September 17, 2025

Τέσσερις από τους αστυνομικούς υπηρετούσαν στο Περιφερειακό Αστυνομικό Τμήμα της Βόρειας Υόρκης, ενώ ο πέμπτος ήταν βοηθός σερίφη της κομητείας της Υόρκης. Οι τρεις υπέκυψαν στα τραύματά τους, ενώ οι δύο επιζώντες τραυματίες συνεχίζουν να δίνουν μάχη για τη ζωή τους.

Αυτόπτης μάρτυρας, ο Ντέιβ Μίλερ, που διαμένει απέναντι από το σημείο, δήλωσε στο τοπικό δίκτυο WHTM πως είδε τους αστυνομικούς να πλησιάζουν τον αχυρώνα αγροκτήματος και αμέσως μετά άκουσε «πολλούς, πολλούς πυροβολισμούς. Ήταν σαν σκηνή αστυνομικής ταινίας».

Η Πολιτειακή Αστυνομία της Πενσυλβάνια διεξάγει έρευνα για την αιματηρή επίθεση, ενώ τα κίνητρα του δράστη παραμένουν άγνωστα.

protothema.gr