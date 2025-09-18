Ένα διαμελισμένο πτώμα ανήλικης εντοπίστηκε σε ένα ακινητοποιημένο Tesla που ανήκει στον γνωστό τραγουδιστή D4vd, δύο χρόνια μετά την εξαφάνιση της 15χρονης Σελέστε Ρίβας, μετέδωσαν αμερικανικά μέσα.

Η σορός, σε προχωρημένη σήψη και τυλιγμένη σε πλαστικό, εντοπίστηκε χθες από υπαλλήλους σε γκαράζ στο Χόλιγουντ οι οποίοι υπέδειξαν στην αστυνομία έντονη δυσοσμία. Η ταυτοποίηση έγινε με βάση τα ρούχα της και ένα τατουάζ στο χέρι, που αναφέρθηκε ότι είναι όμοιο με εκείνο που φέρεται να έχει ο 20χρονος καλλιτέχνης. Η μητέρα του θύματος δήλωσε στην New York Post ότι αναγνώρισε το παιδί ως τη θυγατέρα της.

Celeste Rivas, 15, ID’d as dismembered teen found in D4vd’s Tesla — as mom reveals she had boyfriend named ‘David’ https://t.co/Jhx41KEg25 pic.twitter.com/Zyj0lR3EbW September 17, 2025

Ο D4vd, του οποίου το πραγματικό όνομα αναφέρεται ως Ντέιβιντ Αντόνι Μπιουρκ, φέρεται να «συνεργάζεται με τις αρχές» στην έρευνα, όπως ανέφερε εκπρόσωπός του. Οι αρχές διερευνούν το περιστατικό και δεν έχουν έως τώρα δημοσιοποιήσει επίσημες ανακοινώσεις για το αποτέλεσμα της έρευνας ή για ενδεχόμενες κατηγορίες.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αντίδραση στο κοινό και στον μουσικό χώρο. Πολλές από τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του καλλιτέχνη ακυρώθηκαν και εταιρείες που τον είχαν εντάξει σε διαφημιστικές καμπάνιες τον απέσυραν, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Ο D4vd έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από την πλατφόρμα TikTok και απέκτησε ευρεία απήχηση με κομμάτια όπως το «Romantic Homicide». Το ντεμπούτο EP του το 2023 τον ανέδειξε περαιτέρω στη νεότερη μουσική σκηνή, με εκατομμύρια streams στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Η έρευνα των αστυνομικών αρχών συνεχίζεται και οι αρμόδιοι ανέφεραν ότι θα παράσχουν πληροφορίες μόλις ολοκληρωθούν τα πρώτα στάδια των ερευνών.

Πηγή: iefimerida.gr