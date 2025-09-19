Σκηνές χάους επικρατούν στην πόλη της Γάζας, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις προελαύνουν από δύο κατευθύνσεις, αναγκάζοντας χιλιάδες αμάχους να τραπούν σε φυγή προς την ακτή για να σωθούν. Ο πληθυσμός «παγιδεύεται» ανάμεσα στις ισραηλινές γραμμές, σε μια επιχείρηση που στοχεύει να απομακρύνει τους κατοίκους από το μεγαλύτερο αστικό κέντρο του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Νατάβ Σοσάνι, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι πεζικό, άρματα μάχης και πυροβολικό κινούνται βαθύτερα στην πόλη με την υποστήριξη αεροπορικών βομβαρδισμών, σε μια συντονισμένη προσπάθεια άσκησης πίεσης στη Χαμάς.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Al Jazeera, Χάνι Μαχμούντ, οι δυνάμεις του Ισραήλ προελαύνουν από τα βορειοδυτικά και τα νοτιοανατολικά, με αποτέλεσμα να «παγιδεύουν» χιλιάδες ανθρώπους και να τους ωθούν προς τα δυτικά της πόλης, στον παραλιακό δρόμο αλ-Ρασίντ, που οδηγεί προς τον νότο.

Displaced Palestinians flee Gaza City by foot and vehicles, carrying their belongings along the coastal road toward southern Gaza, Wednesday, Sept. 17, 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)

«Οι επιθέσεις σε υπερπλήρεις γειτονιές προκαλούν πανικό και φόβο και αναγκάζουν τους ανθρώπους κυριολεκτικά να τρέχουν για να σωθούν. Βλέπουμε κύματα ανθρώπων να κάνουν ακριβώς αυτό», είπε ο Μαχμούντ, μεταδίδοντας από τη Νουσεϊράτ, στο κεντρικό τμήμα της Γάζας.

Κάτοικοι της πόλης της Γάζας δήλωσαν στο Al Jazeera ότι δέχονται αδιάκοπες επιθέσεις, μεταξύ άλλων «αεροπορικές επιδρομές από drones και μαχητικά αεροσκάφη», καθώς και εκρήξεις από τηλεχειριζόμενα «ρομπότ» – μη επανδρωμένα οχήματα φορτωμένα με εκρηκτικά που χρησιμοποιεί ο ισραηλινός στρατός για να καταστρέφει συνοικίες καθώς προελαύνει προς το εσωτερικό.

Παλαιστίνιοι που μίλησαν για τον τρόμο που βίωσαν φεύγοντας από την πόλη της Γάζας τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή έκαναν λόγο πολλές επιθέσεις που σημειώθηκαν πολύ κοντά τους – για θραύσματα και συντρίμμια που έπεφταν πάνω τους ενώ βρίσκονταν σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς ή στα εναπομείναντα τμήματα των σπιτιών τους.

Περιέγραψαν πώς εγκατέλειψαν τα υπάρχοντά τους καθώς έτρεχαν για να σωθούν από τις πολιορκημένες τους γειτονιές, με τον ήχο των αρμάτων μάχης και τεθωρακισμένων οχημάτων να αντηχεί γύρω τους.

Σήμερα, συνεχίζονται οι σφοδρές ισραηλινές επιθέσεις με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και να τραυματιστούν Παλαιστίνιοι σε βόρειες και κεντρικές περιοχές. Σύμφωνα με ιατρικές πηγές που μίλησαν στο Al Jazeera, τα θύματα περιλαμβάνουν δύο παιδιά που σκοτώθηκαν σε καταυλισμό σκηνών κοντά στη νότια Χαν Γιουνίς, ένα άτομο το οποίο σκοτώθηκε και άλλοι που τραυματίστηκαν στον κεντρικό καταυλισμό Νουσεϊράτ, ένα άτομο που σκοτώθηκε και άλλοι οι οποίοι τραυματίστηκαν στην κεντρική Ντέιρ ελ-Μπάλαχ. Παράλληλα, πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυρά πυροβολικού στον καταυλισμό αλ-Σάτι, στη δυτική Πόλη της Γάζας

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Πόλη της Γάζας την Πέμπτη.

Καταρρέουν οι ζώνες ασφαλείας

Displaced Palestinians who flee Gaza City arrive at a tent camp in Deir al-Balah, central Gaza Strip, on Wednesday, Sept. 17, 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi)

Καθώς εκτυλίσσονται σκηνές αποκάλυψης, οι οικογένειες που προσπαθούν να διαφύγουν αντιμετωπίζουν το σπαρακτικό ενδεχόμενο ενός νέου ξεριζωμού σε ένα έδαφος χωρίς «ασφαλείς ζώνες» – αυτή τη φορά με την πιθανότητα να μην μπορέσουν ποτέ να επιστρέψουν.

Πολλοί παραμένουν στην πόλη της Γάζας. Το Παλαιστινιακό Κεντρικό Γραφείο Στατιστικής ανέφερε ότι περίπου 740.000 άνθρωποι – περίπου το 35% του πληθυσμού των 2,1 εκατομμυρίων της Γάζας – παρέμεναν στο βόρειο τμήμα του θύλακα μέχρι την Τρίτη. Ωστόσο, το γραφείο προειδοποίησε ότι αυτός ο αριθμός ενδέχεται να μειωθεί, καθώς οι συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις οδηγούν περισσότερους ανθρώπους στην έξοδο και οι βασικές υπηρεσίες καταρρέουν.

Το Γραφείο Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) προειδοποίησε την Πέμπτη ότι οι τελευταίες ζώνες ασφαλείας της πόλης της Γάζας καταρρέουν.

Το OCHA κατηγόρησε το Ισραήλ ότι «συστηματικά εμποδίζει» τις προσπάθειες παροχής βοήθειας στους κατοίκους, αναφέροντας το κλείσιμο του συνοριακού περάσματος Ζικίμ προς το βόρειο τμήμα της Γάζας και τις απαγορεύσεις σε ορισμένα είδη τροφίμων.

“Προκλητική περιφρόνηση”

Displaced Palestinians flee Gaza City by foot and vehicles, carrying their belongings along the coastal road toward southern Gaza, Thursday, Sept. 18, 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)

Έξω από την Πόλη της Γάζας, τουλάχιστον 10 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά σε άλλα μέρη του θύλακα, σύμφωνα με ιατρικές πηγές.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι τέσσερις στρατιώτες του σκοτώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης στην πόλη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Γάζας.

Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στην Παλαιστίνη καταδίκασε μέσω κοινωνικών δικτύων την «προκλητική περιφρόνηση» του Ισραήλ προς τις διεθνείς νομικές υποχρεώσεις του να διακρίνει μεταξύ μαχητών και αμάχων στις αεροπορικές επιθέσεις του κατά της Γάζας.

Καθώς το Ισραήλ επεκτείνει την επίθεσή του, οι Ηνωμένες Πολιτείες άσκησαν βέτο σε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που ζητούσε κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, άρση των περιορισμών στην ανθρωπιστική βοήθεια και επιστροφή των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

Η μόνιμη αντιπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου στον ΟΗΕ, Μπάρμπαρα Γούντγουορντ, δήλωσε ότι «η απερίσκεπτη επέκταση της στρατιωτικής επιχείρησης από το Ισραήλ μας απομακρύνει από μια συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην απελευθέρωση των ομήρων και στον τερματισμό της οδύνης στη Γάζα».

news247.gr