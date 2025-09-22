Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη (17/9) στο Vernon Township του Νιου Τζέρσεϊ, όταν μαύρη αρκούδα εισέβαλε σε κατάστημα «Dollar General» σκορπώντας πανικό σε πελάτες και υπαλλήλους.

Σύμφωνα με τις αρχές και μαρτυρίες, το ζώο γρατζούνισε στο πόδι μια γυναίκα 90 ετών, πριν καθοδηγηθεί έξω από το κατάστημα από μεσίτη που βρισκόταν στο σημείο. Ένας πελάτης κατέγραψε σε βίντεο τη στιγμή που η αρκούδα περιπλανιόταν στους διαδρόμους, ενώ οι υπάλληλοι καλούσαν τον κόσμο να απομακρυνθεί.

Η αστυνομία εντόπισε αργότερα την αρκούδα και την εξουδετέρωσε, κρίνοντας ότι αποτελούσε σοβαρή απειλή για τη δημόσια ασφάλεια. Πριν εισβάλει στο κατάστημα, το ζώο είχε θεαθεί να περιπλανιέται στο πάρκινγκ κοντά σε αυτοκινητόδρομο, ενώ σύμφωνα με ιδιοκτήτη εστιατορίου, οι αρχές είχαν επιχειρήσει να το απωθήσουν με λαστιχένιες σφαίρες, χωρίς αποτέλεσμα.

A black bear 🐻 wandered into the Dollar General in Vernon, Sussex County, startling shoppers. Local real estate agent Sean Clarkin quickly stepped in, guiding the bear through the aisles and out the front door of the store



Guess he was hungry 😂 https://t.co/s3RoygQave pic.twitter.com/iBCQnUCgxX — Wake Up NJ 🇺🇸 New Jersey (@wakeupnj) September 17, 2025

Η κομητεία Σάσεξ, όπου σημειώθηκε το περιστατικό, καταγράφει φέτος αυξημένη παρουσία μαύρων αρκούδων, με 294 αναφορές που αφορούν εμφανίσεις, επιθέσεις σε ζώα και απόπειρες εισβολής σε σπίτια. Ωστόσο, περιστατικά άμεσης επαφής με ανθρώπους ή εισόδου σε καταστήματα παραμένουν σπάνια.

protothema.gr