Σοκ προκαλεί η υπόθεση στη Βραζιλία, όπου οι αρχές συνέλαβαν έναν 51χρονο άνδρα που κρατούσε για 22 χρόνια τη θετή του κόρη ως ερωτική σκλάβα. Σύμφωνα με την Aστυνομία, ο δράστης είχε αποκτήσει μαζί της τρία παιδιά, ενώ την εξέδιδε σε άλλους άνδρες. Η υπόθεση ξυπνά μνήμες από το διαβόητο σκάνδαλο του Γιόζεφ Φριτζλ στην Αυστρία.

Η 29χρονη κοπέλα κατάφερε να ξεφύγει και να αποκαλύψει τη φρίκη που ζούσε στην πόλη Αραουκάρια με το πρόσχημα ότι ήθελε να πάει τα τρία παιδιά της στον γιατρό, μόνο που αντί γι’ αυτό κατέφυγε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Όπως ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας, ο 51χρονος άνδρας κακοποιούσε σεξουαλικά τη θετή του κόρη του από τα επτά της χρόνια. Όταν, δε, εκείνη έφτασε τα 15, την κατέστησε έγκυο αφού χώρισε τη μητέρα της.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι η κοπέλα είχε αποκτήσει τρία παιδιά από τον πατριό της, ο οποίος την υποχρέωνε να κάνει σεξ με άλλους άνδρες καταγράφοντας τις πράξεις σε βίντεο.

Η επιχείρηση της αστυνομίας για τη σύλληψη του 51χρονου

«Με υποχρέωνε να προσποιούμαι ότι το ήθελα, αλλά οι άντρες ήξεραν ότι με είχαν αναγκάσει να είμαι εκεί. Έχασα το μέτρημα. Ήταν περισσότεροι από 30. Αυτά τα επεισόδια συνέβαιναν κάθε δύο μήνες, κάθε τρεις μήνες» περιέγραψε η 29χρονη.

Η συγκλονιστική υπόθεση θυμίζει τον τρόμο που προκάλεσε ο Αυστριακός Γιόζεφ Φριτζλ στην κόρη του για 24 χρόνια, φυλακίζοντάς την και βιάζοντάς την ξανά και ξανά, αναγκάζοντάς την να γεννήσει επτά παιδιά από αιμομικτική σχέση.

Ο 51χρονος Βραζιλιάνος φέρεται να παρακολουθούσε κάθε κίνηση της θετή κόρης του με κάμερες που είχε εγκαταστήσει σε όλο το σπίτι ενώ σπάνια της επέτρεπε να βγει έξω.

«Ήμουν φοβισμένη, πολύ φοβισμένη, και εξακολουθώ να είμαι. Μου είπε πολλά πράγματα. Με απείλησε. Είπε ότι αν δεν ήμουν δική του, δεν θα ήμουν κανενός άλλου. Είπε ότι ο χωρισμός μας θα σήμαινε μόνο θάνατο» είπε στους αστυνομικούς η 29χρονη.

Όσο, μάλιστα, η 29χρονη κατέθετε στους αστυνομικούς, ο 51χρονος πατριός της, όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης στη Βραζιλία, την κάλεσε περισσότερες από 30 φορές και της έστειλε πάνω από 15 ηχητικά μηνύματα, μερικά από τα οποία περιείχαν απειλές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, της είπε: «Πήγαινε σπίτι, αλλιώς θα έχεις σοβαρά προβλήματα μαζί μου. Τι συμβαίνει; Μίλα μου, αλλιώς θα σε κυνηγήσω».

Όταν η αστυνομία εισέβαλε στο σπίτι, κατάσχεσε κάμερες και βίντεο της κακοποίησης που ήταν αποθηκευμένα στο κινητό τηλέφωνο του 51χρονου πριν τον συλλάβει.

Ο 51χρονος κατηγορείται για επτά εγκλήματα, μεταξύ των οποίων βιασμός, στέρηση της ελευθερίας, απειλές και ψυχολογική βία και αν καταδικαστεί, οι συνολικές ποινές θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 100 χρόνια φυλάκισης.

