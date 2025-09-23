Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αντιμετώπισε απρόσμενη διακοπή ήχου ακριβώς τη στιγμή που αναφερόταν στην Παλαιστίνη και στη συνεχιζόμενη βία στη Γάζα.
Ο Τούρκος πρόεδρος μιλούσε για τη «σφαγή» που – όπως είπε – συνεχίζεται με αμείωτη ένταση από το Ισραήλ, όταν το μικρόφωνό του έπαψε ξαφνικά να λειτουργεί, διακόπτοντας την ομιλία του.
Το περιστατικό προκάλεσε έντονη αντίδραση στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία έκαναν λόγο για «σκόπιμο σαμποτάζ» εις βάρος του Ερντογάν, συνδέοντας την τεχνική βλάβη με το περιεχόμενο της τοποθέτησής του.