Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αντιμετώπισε απρόσμενη διακοπή ήχου ακριβώς τη στιγμή που αναφερόταν στην Παλαιστίνη και στη συνεχιζόμενη βία στη Γάζα.

Ο Τούρκος πρόεδρος μιλούσε για τη «σφαγή» που – όπως είπε – συνεχίζεται με αμείωτη ένταση από το Ισραήλ, όταν το μικρόφωνό του έπαψε ξαφνικά να λειτουργεί, διακόπτοντας την ομιλία του.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη αντίδραση στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία έκαναν λόγο για «σκόπιμο σαμποτάζ» εις βάρος του Ερντογάν, συνδέοντας την τεχνική βλάβη με το περιεχόμενο της τοποθέτησής του.

After Erdogan accused Israel of genocide from the UN podium, the sound was cut off, and Turkish media claim this is a "deliberate sabotage". pic.twitter.com/PLlQr5ShEp — Sprinter Express (@SprinterExpres0) September 23, 2025

