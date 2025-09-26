Νέα σειρά δασμών στις εισαγωγές φαρμάκων, βαρέων φορτηγών και επίπλων ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ανέφερε ότι από την 1η Οκτωβρίου θα επιβληθεί δασμός 100% σε «οποιοδήποτε επώνυμο ή κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας φαρμακευτικό προϊόν», εκτός εάν η εταιρεία που το παράγει διαθέτει εργοστάσιο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε άλλη ανάρτησή του, ανακοίνωσε την επιβολή δασμού 25% σε όλα τα βαρέα φορτηγά που κατασκευάζονται εκτός ΗΠΑ. Όπως τόνισε, το μέτρο στοχεύει στην ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας και εταιρειών όπως οι Peterbilt, Kenworth, Freightliner και Mack Trucks. Η κυβέρνηση Τραμπ είχε ήδη ξεκινήσει την άνοιξη έρευνα για το αν οι εισαγωγές βαρέων φορτηγών συνιστούν απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Επιπλέον, ο Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή νέων δασμών και στον κλάδο των επίπλων. Συγκεκριμένα, θα επιβληθεί δασμός 50% στα εισαγόμενα ντουλάπια κουζίνας, έπιπλα μπάνιου και συναφή προϊόντα, καθώς και δασμός 30% στις εισαγωγές ταπετσαρισμένων επίπλων.

Τα μέτρα εντάσσονται στη στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ για προστασία της αμερικανικής βιομηχανίας και μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα προϊόντα σε καίριους τομείς.

