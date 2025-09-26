«Πιστεύω πως έχουμε μια συμφωνία» για τη Γάζα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι η συμφωνία αυτή «θα φέρει πίσω τους ομήρους, θα τερματίσει τον πόλεμο και θα φέρει ειρήνη». Οι δηλώσεις έγιναν λίγο πριν ο Τραμπ αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο για να παραστεί στο τουρνουά γκολφ Ryder Cup στη Νέα Υόρκη.

Οι ανακοινώσεις του Τραμπ ήρθαν λίγο μετά την ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο οποίος μίλησε εν μέσω αποδοκιμασιών και αποχωρήσεων από την αίθουσα.

Ο Νετανιάχου τόνισε ότι το Ισραήλ πρέπει να ολοκληρώσει τη στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα το ταχύτερο δυνατό, επισημαίνοντας πως «τα τελευταία κατάλοιπα της Χαμάς παραμένουν κρυμμένα στη Γάζα». Διαμήνυσε ότι δεν θα ησυχάσει μέχρι να επιστραφούν όλοι οι όμηροι και απηύθυνε μήνυμα προς τη Χαμάς: «Καταθέστε τα όπλα σας και απελευθερώστε όλους τους ομήρους τώρα. Αν το κάνετε, θα ζήσετε. Αν όχι, το Ισραήλ θα σας καταδιώξει».

🚨BREAKING: President Trump announces, "It's looking like we have a deal on Gaza" that would secure the return of the hostages and end the war. pic.twitter.com/sbEkDEupKG — Fox News (@FoxNews) September 26, 2025

«Σχέδιο 21 σημείων»

Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε αυτήν την εβδομάδα ένα νέο ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα σε μουσουλμάνους ηγέτες, όπως και στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πληροφορίες ανέφεραν ότι το «σχέδιο 21 σημείων» που παρουσίασε ο Τραμπ, προτείνει μεταξύ άλλων την απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων, τη μόνιμη κατάπαυση του πυρός, και τη σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας.

Για την επόμενη ημέρα, η πρόταση περιλαμβάνει μεταπολεμικό σχέδιο με μηχανισμό διακυβέρνησης χωρίς τη Χαμάς, δύναμη ασφαλείας που θα περιλαμβάνει Παλαιστίνιους, αλλά και στρατιώτες από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες και χρηματοδότηση από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες για τη νέα διοίκηση στη Γάζα και την ανοικοδόμηση της περιοχής. Η Παλαιστινιακή Αρχή, με βάση την πρόταση, θα έχει κάποιας μορφής εμπλοκή.

protothema.gr