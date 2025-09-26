Συνελήφθη στο Ντουμπάι ο Τσάρλς Μοουεσίγκουα (Charles Mwesigwa), πρώην οδηγός λεωφορείου στο Λονδίνο, ο οποίος φέρεται να ήταν ο εγκέφαλος κυκλώματος σεξουαλικής εκμετάλλευσης νεαρών γυναικών, εξαναγκάζοντάς τες να συμμετέχουν στα περιβόητα «porta potty» πάρτι.

Σύμφωνα με το BBC, που αποκάλυψε τη δράση του, ο Μοουεσίγκουα στρατολογούσε γυναίκες από την Ουγκάντα, υποσχόμενος ότι θα εργαστούν σε ξενοδοχεία ή σούπερ μάρκετ. Μόλις, όμως, έφθαναν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), οι γυναίκες παγιδεύονταν σε κύκλωμα πορνείας και εξαναγκάζονταν να συμμετέχουν σε «porta potty» πάρτι.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του BBC, ο Μοουεσίγκουα συνελήφθη στο Ντουμπάι, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς κατηγορίες που τον βαρύνουν. Η Interpol της Ουγκάντα φέρεται να είχε εκδώσει ερυθρά αναγγελία για τη σύλληψή του.

Η πρεσβεία της Ουγκάντας στο Αμπού Ντάμπι ανέφερε σε πρόσφατη δήλωσή της ότι οι έρευνες για εμπορία ανθρώπων συνεχίζονται και πως έχουν ήδη ληφθεί μέτρα από τις αρχές των ΗΑΕ.

protothema.gr