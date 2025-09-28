Η Κίνα εγκαινίασε σήμερα τη Huajiang Grand Canyon Bridge, τη ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο, στην επαρχία Γκουιζού στη νοτιοδυτική χώρα. Το εντυπωσιακό έργο, που χαρακτηρίζεται θαύμα μηχανικής, αναμένεται να μεταμορφώσει τις τοπικές μετακινήσεις και να μειώσει δραστικά τους χρόνους διαδρομής στην περιοχή.

Η εντυπωσιακή κατασκευή υψώνεται 625 μέτρα πάνω από τον ποταμό Μπέιπαν, σχεδόν εννέα φορές ψηλότερα από τη γέφυρα Golden Gate του Σαν Φρανσίσκο. Με συνολικό μήκος 2.890 μέτρων, η γέφυρα διασχίζει το Μεγάλο Φαράγγι του Χουατζιάνγκ, γνωστό και ως «η ρωγμή της Γης». Το έργο ολοκληρώθηκε σε τρία χρόνια, με στόχο να μειώσει τον χρόνο ταξιδιού στην περιοχή από δύο ώρες σε μόλις δύο λεπτά.

The world's tallest bridge opened to traffic Sunday morning in southwest China's Guizhou Province, slashing travel time across a deep canyon from two hours to just two minutes after three years of construction. #GLOBALink pic.twitter.com/NL05A6FgWn September 28, 2025

«Θα βελτιώσει σημαντικά την περιφερειακή συνδεσιμότητα και αποτελεί ένα έργο-ορόσημο που αναδεικνύει την καινοτομία της Κίνας», δήλωσε ο Zhang Yin, επικεφαλής του επαρχιακού τμήματος μεταφορών.

Η Γκουιζού, μία από τις λιγότερο ανεπτυγμένες επαρχίες της χώρας, τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε «χώρα των γεφυρών», έχοντας κατασκευάσει περισσότερες από 30.000 γέφυρες, ανάμεσά τους τρεις από τις ψηλότερες στον κόσμο. Σήμερα κατέχει σχεδόν τις μισές από τις 100 ψηλότερες γέφυρες παγκοσμίως, ενισχύοντας την εικόνα της Κίνας ως παγκόσμιου ηγέτη στις υποδομές.

protothema.gr