Τραγική κατάληξη είχε γάμος στην Αίγυπτο, όταν ο γαμπρός κατέρρευσε και πέθανε την ώρα που χόρευε με τη νύφη μπροστά σε δεκάδες καλεσμένους.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη στην επαρχία Ασουάν, με τον άτυχο άνδρα να ταυτοποιείται ως Ασράφ Αμπού Χακάμ. Σε βίντεο που κατέγραψαν παρευρισκόμενοι, ο Χακάμ φαίνεται να κρατά το χέρι της συζύγου του ενώ συμμετείχαν σε παραδοσιακό χορό Σαΐντι, λίγα δευτερόλεπτα πριν σωριαστεί αναίσθητος στο έδαφος.

Un mariage en Égypte s'est terminé dans le chagrin lorsque le marié, Ashraf Abu Hakam, s'est effondré et est mort alors qu'il dansait avec sa mariée. pic.twitter.com/yWTYrdtmy2 September 28, 2025

Παρά τις προσπάθειες φίλων, συγγενών και αργότερα διασωστών να τον επαναφέρουν, ο γαμπρός υπέκυψε. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Η τραγωδία προκάλεσε σοκ στα αιγυπτιακά κοινωνικά δίκτυα, όπου εκατοντάδες χρήστες εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους. «Ήταν γεμάτος ζωή, χαμογελαστός, ενθουσιασμένος για το μέλλον του», έγραψε φίλος του Χακάμ. Άλλοι ευχήθηκαν «ο Θεός να τον λυπηθεί» και στάθηκαν στη δυσκολία που καλείται να αντιμετωπίσει η νεαρή νύφη. «Ανησυχώ για τη νύφη, την καημένη, και για τα σχόλια που θα ακολουθήσουν. Είθε ο Αλλάχ να της δώσει υπομονή», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας χρήστης.

Το γεγονός ότι μόλις μια μέρα πριν είχε προηγηθεί το γλέντι του αρραβώνα ενέτεινε την οδύνη, καθώς οι εορτασμοί μετατράπηκαν ξαφνικά σε πένθος.

protothema.gr