Η Μόσχα επανέφερε σήμερα τις προειδοποιήσεις της για το ενδεχόμενο παραχώρησης αμερικανικών πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με το ποιος θα έχει τον έλεγχο της εκτόξευσής τους.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σχολίασε ότι η Ρωσία εξετάζει διεξοδικά τις δηλώσεις του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος επιβεβαίωσε πως η Ουάσινγκτον μελετά το αίτημα του Κιέβου για προμήθεια πυραύλων με εμβέλεια 2.500 χιλιομέτρων, ικανή να πλήξει και τη Μόσχα.

«Το ερώτημα είναι ποιος μπορεί να τους εξαπολύσει; Μόνο οι Ουκρανοί ή και Αμερικανοί στρατιώτες; Και ποιος θα επιλέγει τον στόχο;» διερωτήθηκε ο Πεσκόφ, τονίζοντας ότι απαιτείται «πολύ εις βάθος ανάλυση».

Παρά τις ανησυχίες, ο ίδιος εκτίμησε ότι οι Tomahawk δεν θα αλλάξουν τη δυναμική στο μέτωπο. «Δεν υπάρχει μαγικό όπλο. Και είτε είναι οι Tomahawk είτε άλλοι πύραυλοι, δεν μπορούν να ανατρέψουν την κατάσταση για το καθεστώς του Κιέβου», είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει ζητήσει από τις ΗΠΑ να επιτρέψουν σε ευρωπαϊκές χώρες να προμηθεύσουν το Κίεβο με Tomahawk. Ο Βανς ξεκαθάρισε ότι την τελική απόφαση θα λάβει ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο ειδικός απεσταλμένος Κιθ Κέλογκ ανέφερε πως ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η Ουκρανία μπορεί ήδη να πραγματοποιεί πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς.

Οι δηλώσεις αυτές σηματοδοτούν στροφή στον τόνο της κυβέρνησης Τραμπ. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το Κίεβο θα μπορούσε όχι μόνο να ανακτήσει τα εδάφη του, αλλά «ίσως και να προχωρήσει περισσότερο» απέναντι στη Ρωσία, μετά από μήνες κατά τους οποίους είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο παραχωρήσεων.

