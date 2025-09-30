Μια απίστευτη περιπέτεια με αίσιο τέλος συγκλονίζει την Κίνα, όπου 48χρονη γυναίκα διασώθηκε έπειτα από 54 ώρες εγκλωβισμού σε εγκαταλελειμμένο πηγάδι στην πόλη Κουανζού, επαρχία Φουτζιάν.

Η γυναίκα, με το επώνυμο Τσιν, έπεσε στις 13 Σεπτεμβρίου στον πάτο του πηγαδιού, του οποίου η στενή είσοδος και η φαρδιά βάση την παγίδευσαν. Αντιμετώπισε τσιμπήματα κουνουπιών και επιθέσεις από νερόφιδα, ενώ κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή αξιοποιώντας τις γνώσεις της στην κολύμβηση. Βρήκε προεξοχή στο τοίχωμα και δημιούργησε πρόχειρα πατήματα με πέτρες, παραμένοντας εκεί πάνω από δύο 24ωρα.

Η οικογένειά της δήλωσε την εξαφάνιση στις 14 Σεπτεμβρίου και τελικά, στις 15 Σεπτεμβρίου, γύρω στη 1:45 το μεσημέρι, δέκα διασώστες την εντόπισαν με θερμική κάμερα και την απεγκλώβισαν, σύμφωνα με τη South China Morning Post.

Η άτυχη γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκαν δύο κατάγματα στα πλευρά, ήπια κάκωση στους πνεύμονες και τραύματα στα χέρια. Οι γιατροί εκτιμούν ότι θα αναρρώσει πλήρως.

