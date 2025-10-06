Το Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής για το 2025 απονεμήθηκε σε τρεις επιστήμονες, τη Mary E. Brunkow, τον Fred Ramsdell και τον Shimon Sakaguchi, για τις καθοριστικές τους ανακαλύψεις σχετικά με την περιφερική ανοσολογική ανοχή. Όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Επιτροπή Νόμπελ κατά την τελετή στη Στοκχόλμη, οι έρευνές τους συνέβαλαν ουσιαστικά στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το ανοσοποιητικό σύστημα αποφεύγει να επιτίθεται στους ίδιους τους ιστούς του οργανισμού.
Οι βραβευθέντες εντόπισαν τα «ρυθμιστικά Τ κύτταρα», τα οποία λειτουργούν ως φρουροί ασφαλείας του ανοσοποιητικού συστήματος και εμποδίζουν τα ανοσοκύτταρα να επιτεθούν στο ίδιο μας το σώμα.
«Οι ανακαλύψεις τους ήταν καθοριστικές για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος και του λόγου για τον οποίο δεν αναπτύσσουμε όλοι σοβαρές αυτοάνοσες ασθένειες», δήλωσε ο Olle Kämpe, πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ.