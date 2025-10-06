Το Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής για το 2025 απονεμήθηκε σε τρεις επιστήμονες, τη Mary E. Brunkow, τον Fred Ramsdell και τον Shimon Sakaguchi, για τις καθοριστικές τους ανακαλύψεις σχετικά με την περιφερική ανοσολογική ανοχή. Όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Επιτροπή Νόμπελ κατά την τελετή στη Στοκχόλμη, οι έρευνές τους συνέβαλαν ουσιαστικά στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το ανοσοποιητικό σύστημα αποφεύγει να επιτίθεται στους ίδιους τους ιστούς του οργανισμού.

The 2025 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell and Shimon Sakaguchi “for their discoveries concerning peripheral immune tolerance.” pic.twitter.com/nhjxJSoZEr October 6, 2025

Οι βραβευθέντες εντόπισαν τα «ρυθμιστικά Τ κύτταρα», τα οποία λειτουργούν ως φρουροί ασφαλείας του ανοσοποιητικού συστήματος και εμποδίζουν τα ανοσοκύτταρα να επιτεθούν στο ίδιο μας το σώμα.

«Οι ανακαλύψεις τους ήταν καθοριστικές για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος και του λόγου για τον οποίο δεν αναπτύσσουμε όλοι σοβαρές αυτοάνοσες ασθένειες», δήλωσε ο Olle Kämpe, πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ.

Our immune system is an evolutionary masterpiece. Every day it protects us from the thousands of different viruses, bacteria and other microbes that attempt to invade our bodies. Without a functioning immune system, we would not survive.



One of the immune system’s marvels is its… pic.twitter.com/TzBWuIrTgn — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2025

